ExMorandé con Compañía se presentó en “Got Talent” y se llevó particulares elogios y críticas: “Es tan pésimo que te doy un sí”

La noche del domingo, un nuevo participante de “Got Talent Chile” dejó sorprendidos al jurado y desencadenó diversas reacciones entre ellos. Hablamos del exMorandé con Compañía, Gonzalo Salazar.

En la presentación, el concursante llegó vestido con un traje negro y explicó que en su show cantaría y bailaría.

Aunque al principio se vio bastante tímido, en unos segundos sacó toda su personalidad, sin embargo, el reggaetón que interpretó estaba bastante desafinado. En ese momento, Antonio Vodanovic le puso la cruz roja casi de inmediato, mientras que los otros jurados lo dejaron continuar con su presentación.

En el escenario de CHV, Gonzalo comenzó a bailar imitando a Peter la Anguila y se paseó por el público. Acto seguido, volvió al escenario y se desabrochó la camisa sin dejar de bailar.

La opinión del jurado

La primera en opinar fue Diana Bolocco, quien comentó: “Sabes que tengo tantas ideas en la cabeza. Me hiciste disfrutar a concho, y parece que no soy la única. Me reí muchísimo, aunque no sé si era la intención de tu show, pero no importa”.

Posteriormente, le preguntó: “¿Tú conoces a Peter la Anguila?”, a lo que el participante respondió: “Bueno, lo tienes aquí de frente”.

Tras esto, sonó nuevamente la música en el espacio y el concursante volvió a bailar, pero esta vez se sacó más prendas y quedó solamente en bóxer.

Por su parte, Diana agregó “me dijeron que eras el imitador”. En ese momento, Gonzalo reveló: “Soy el que salía en Morandé con Compañía”.

Después fue el turno de Pancho Reyes, quien elogió de extraña forma al exMorandé: “Cantas pésimo, bailas pésimo, pero tienes una personalidad increíble y eso es muy entretenido y eso nos saca de nuestras rutinas. Es muy difícil calificar tu espectáculo porque es pésimo, y es tan pésimo que te doy un sí”.

Leonor Varela le explicó que “lo pasé muy bien, me reí un montón, pero no sé para dónde va, y como no hay un talento para desarrollar, desgraciadamente te voy a dar un no”.

Finalmente, sumado a la temprana negativa de Vodanovic, Gonzazo no pudo seguir en la competencia de “Got Talent Chile”.