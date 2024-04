Francisca Valenzuela confiesa que “estoy no soltera, no estoy disponible y feliz”

En el programa ‘Sin Editar’ de Pamela Díaz, la cantante nacional Francisca Valenzuela fue la gran invitada, donde mostró su lado más lúdico y también habló del amor. Si bien no dio nombre, confirmó que soltera no está.

“¿Estás soltera, casada, divorciada, disponible, no disponible?”, le preguntó ‘La Fiera’, a lo que la intérprete de ‘Muérdete la lengua’, respondió pensativa: “Emm, estoy no soltera, no estoy disponible, hasta recientemente”.

Luego agregó que estaba bien, “feliz”. Sin embargo, no nombró a quien ha sido apuntado como su pareja, el periodista Daniel Matamala.

En noviembre pasado, las lenguas filosas de la farándula mencionaron que la cantante y el rostro de noticias de Chilevisión estaban buscando un hogar juntos.

La panelista de ‘Sígueme’, Cecilia Gutiérrez fue quien dijo que “ella tiene un departamento porque había mucha gente que decía que ‘ella vive afuera’. Ella pasa mucho tiempo afuera, pero siempre ha tenido su departamento acá, siempre tiene su base en Chile”.

Y que “él también vive en el mismo sector, hay mucha gente que los ha visto paseando por el parque juntos, y además no pasan piola”.

“Lo que me gusta de mí”

Luego, Pamela Díaz le preguntó qué era lo que más le gustaba de ella y lo que menos. “Me gusta mi cantidad de energía, mi curiosidad, y lo que no me gusta de mí, es que soy como ansiosa y enrollada de más a veces, me pego pegada”, le respondió.

Por otro lado, comentó sobre su último single, ‘Continente’, el cual confesó haberlo escrito cuando estaba “pinchando“ con alguien y “yo estaba en el hemisferio norte y esta persona en el sur y no nos veíamos”. Además, relató que la primera línea habla sobre la ansiedad de ver el teléfono y que no recibía respuesta. ¿Habrá hablado de Daniel Matamala?