Francisco Kaminski reconoce que no está bien tras separación de Carla Jara: “Tampoco me quiero echar a morir”

“Nadie podría estar bien en una situación como esta, pero tampoco me quiero echar a morir”, de esta manera el conductor de radio y televisión Francisco Kaminski calificó su estado actual, luego del escándalo que se produjo tras su quiebre matrimonial con Carla Jara y la supuesta infidelidad con Camila Andrade que lo habría provocado.

En ese contexto, Kaminski conversó con el diario Las Últimas Noticias, a quienes les comentó que si bien no está en su mejor momento, se está enfocando en el trabajo para salir adelante.

“En la situación en la que me encuentro no se puede estar bien. Te mentiría. No te puedo decir que estoy bien. Pero sí estoy enfocado en lo que es el trabajo. Quiero volver a encontrarme con la gente, con plataformas positivas. Estoy enfocado netamente en el trabajo”, señaló Kaminski a dicho medio.

Francisco Kaminski se encuentra lanzando un nuevo programa sobre emprendimiento en La Red, misma señal donde fue desvinculado del programa “La caja de Pandora”, donde era panelista junto a la propia Camila Andrade.

Francisco Kaminski: “No siento que haya hecho las cosas mal”

En ese sentido, el animador apuntó que “creo que entre más trabajo tenga, tengo menos tiempo para pensar en tonteras, menos tiempo para deprimirse, menos tiempo para sufrir. Y hay que seguir adelante. La vida continúa, la vida sigue”.

En tanto, al ser consultado sobre su nuevo programa y las críticas que ha recibido de parte del público -que en gran parte se puso de lado de su exesposa, Carla Jara-, el animador aseguró que “no siento haber hecho las cosas mal. Solo que no he hablado, no he dado mi opinión y no la voy a dar tampoco por respeto a mi hijo, exseñora y entorno. Creo que no corresponde”.