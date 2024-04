“Habló con producción...”: Matías Vega reveló inesperado gesto de Sergio Lagos tras su arribo a “Tierra Brava”

Matías Vega reveló detalles de cómo fue su experiencia trabajando como animador en el reality de Canal 13, “Tierra Brava”, en donde fue el encargado de liderar las actividades de los participantes durante los meses de encierro. En este contexto, es donde confesó el inesperado gesto que tuvo Sergio Lagos en el primer día de grabación.

En un diálogo con Página 7, el locutor radial calificó este trabajo con un 8,5, en una escala del 1 al 7. Fue “espectacular”, aseguró al medio.

Ahora, se viene el segundo desafío con la producción de “Ganar o Servir”, en donde cumplirá la misma labor.

”Para mí un premio que me tiene expectante e ilusionado, y sé que este va a ser otro gran reality de Canal 13″, sostuvo Matías.

Sobre la buena recepción que tuvo el primer programa, aseguró que fue por “el trabajo y la pasión que pusimos”. Asimismo, comentó que ha tenido la oportunidad de sentir el cariño de las televidentes puesto que ahora “me ven en la calle y me paran para sacar una fotito”.

El increíble desafío

Según las palabras de Matías Vega, esta fue su primera oportunidad para trabajar en un programa de este estilo.

“Era la primera vez que trabajaba como animador en un proyecto de telerrealidad. Para mí fue solamente ganar experiencia, acercarme cada día más a mi sueño, convertirme en mejor profesional”.

“Aprendí de maestros increíbles, que son Sergio Lagos y Karla Constant. Fueron muy generosos conmigo desde el momento uno”, sostuvo.

De hecho, durante el primer día de grabación en “Tierra Brava”, su colega tuvo un gesto que Matías aún no puede olvidar y del cual está muy agradecido.

“Sergio Lagos habló con producción por si él me podía presentar a mí para que yo no entrara solo. Ese gesto fue maravilloso. Fue como si fuera la presentación de Daddy Yankee. Así al menos lo escuché yo. Fue como que me dio su venia”, contó agradecido, puesto que tenía que entrar solo a la hacienda y el exanimador del Festival de Viña lo salvó.

“De ahí en adelante usé mis años de animación, desde completadas bailables, bingos, fiestas, hasta programas de televisión. Eso me permitió salir jugando súper bien en el reality”, cerró Vega.