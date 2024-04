“No era tan fértil como esperaba”: Sabrina Sosa sincera su deseo de ser mamá por segunda vez y su plan para embarazarse

Sabrina Sosa reconoció que desde hace algunos meses está con el proyecto de ser madre por segunda vez, un proceso que llega siendo soltera (está separada de su anterior pareja, Claudio Valdivia) y con un hijo de siete años que en varias ocasiones le ha insistido en la necesidad de tener un hermano.

A sus 35 años, la argentina aseguró estar preparada para asumir la maternidad por segunda ocasión, ya sea que esté emparejada con algún hombre o soltera, y bajo el procedimiento de inseminación artificial.

Me preguntó (el doctor) porqué me estaba haciendo esos exámenes y le conté. Me dijo que me hiciera otro de sangre para estar segura y me alentó — Sabrina Sosa

El anhelo de Sabrina Sosa

“Es un método bastante seguro, pero mi problema fue que no era tan fértil como se esperaba”, contó en lun.com la animadora de “Estilo chic”, quien supo de sus problemas para embarazarse luego de “someterse a un recuento folicular en mayo del año pasado”, según consignó el medio de circulación nacional.

“Me frustré porque no me lo esperaba. Esperé unos meses y repetí el examen terminando 2023. Salió un poco mejor: tenía tres folículos antrales en cada ovario (en el anterior, los resultados habían sido 0 y 3), pero lejos de los 10 que se considera una muy buena cantidad. Además, había que saber si estaban activos, pese a ello mejoró el panorama”, puntualizó Sosa, quien decidió consultar una segunda opinión de especialistas para concretar su anhelo de ser madre.

Lo importante es no desanimarse en una primera instancia. Estoy dándole una vuelta para ver de qué manera voy a ser madre — Sabrina Sosa

“Me preguntó (el doctor) porqué me estaba haciendo esos exámenes y le conté. Me dijo que me hiciera otro de sangre para estar segura y me alentó. Salió bien, se podía hacer algo”, dijo.

“Por ahora tengo que ver si mis óvulos se podrán fecundar. Podría intentar con fertilización en vitro, pero a veces son embarazos múltiples y no estoy dispuesta a eso siendo mamá soltera”, agregó la argentina.

“Lo importante es no desanimarse en una primera instancia. Estoy dándole una vuelta para ver de qué manera voy a ser madre. Si espero un poco y decido hacerlo con una pareja o si tomo esa opción para ver si tengo chance de hacerlo a través de inseminación artificial y no in vitro”, finalizó.