“No me parece ni creativo, ni explorador, ni reflexivo”: Amparo Noguera contó la firme sobre si quiere convertirse en influencers como otros actores

Amparo Noguera se sinceró sobre la posibilidad de convertirse en influencer de las redes sociales, tal cual como lo han hecho otros de sus colegas actores y actrices durante este último tiempo.

En una conversación con la Revista Sarah, la intérprete lanzó su tajante opinión al respecto: “Lo observo sin duda como un emprendimiento, como un trabajo. Partamos de esa base, que es un trabajo y un emprendimiento”, indicó.

“En lo personal, no he tenido que recurrir a trabajar en mis redes sociales todavía y no me interesa demasiado la verdad. No me parece ni creativo, ni explorador, ni reflexivo, por tanto, me aburre un poco”, comentó.

Eso sí, enfatizó en que “lo digo con mucho respeto, porque en general respeto el trabajo de cualquier persona de la índole que sea, porque sé lo que cuesta”, agregó.

La imagen de los influencers

Sobre si no le gustaba la idea del “actor influencer” en general o solo para ella, Noguera aseguró que la percepción que tiene de su profesión es “de otra época”.

“Quizás mis teorías son súper pasadas, pero todavía creo que la imagen de uno como actor tiene que estar al servicio de un personaje”, explicó. “Te lo llevo a terreno: si yo fuera una influencer que pasa vendiendo cosas por internet, no sé cómo la gente me identificaría como la hermana Margarita en La ley de Baltazar ―por ejemplo― sin que confundan a la Amparo Noguera como marca”, ejemplificó Amparo.

“Ese es el temor que me da cuando uno empieza a ser influencer en el caso de los actores”, sostuvo.

Asimismo, Noguera marcó una diferencia entre ser influencer y aceptar campañas publicitarias de la manera tradicional, las cuales son remuneradas.

“(Las cifras) ya no son tan interesantes como antes, nada es tan interesante como antes económicamente, pero sí me han llamado. Ahora, creo que ser influencer no es lo mismo que hacer un comercial para televisión acotado. Entiendo por influencer el estar todo el día en internet. Tengo cercanos que lo hacen y me consta que es un trabajo que realizan a diario y lo agotador que es”, expuso.

Campaña por Boric

En relación a las campañas que ha hecho en su vida, la actriz se refirió a la participación que tuvo en la cruzada política a favor del presidente Gabriel Boric y la nombró como una “influencer social”.

“Cuando hablo de influencers, me refiero a las personas que están en redes sociales todo el tiempo contando, por ejemplo, ‘hola, hoy me comí una papita superrica’ o el ‘hola, buen domingo; pero cuando creo fielmente en lo que estoy promoviendo, en este caso la campaña de Boric, para mí era muy importante estar ahí por el país”, manifestó.

“Y pienso que sí es un poco influenciar de alguna manera, pero influenciar para algo que a mí me resulta importante, para algo que sí tiene que ver con mi vida en lo cotidiano y en el futuro de las generaciones que vienen. Ahí sí presto mi imagen, porque creo fielmente en eso. Y en el caso de un comercial, lo hago cuando sé que ese producto no va a ocasionar ningún daño a nadie. Lo que no hago es decir qué vino me estoy tomando, porque ¿a quién le va a importar eso?”, concluyó.