“Qué feo outfit”: Thalía impacta tras declarar que está “soltera”, pero es destrozada en redes por su look

Thalía generó revuelo en redes durante las últimas horas, luego que su última publicación en Instagram despertara rumores de divorcio con Tommy Mottola. ¿Será así o no? Esa fue la duda que causó debate entre los seguidores.

¿Thalía está soltera?

El año pasado existieron fuertes rumores y especulaciones de separación entre la artista y su esposo. Sin embargo, nada de esto aconteció y volvieron a mostrar su solidez como pareja.

Pero en las últimas horas sorprendió con su última publicación en Instagram, en donde afirmó lo siguiente: “Estar soltera combina con mi outfit”.

Esto generó impacto en redes, en donde varios usuarios quedaron boquiabiertos con las palabras de la mexicana. “Por qué dice que está soltera” o “mejor solita que mal acompañada”, expresaron.

Sin embargo, todo tendría una explicación, ya que el vestuario que utilizó la artista para el videoclip “Estoy soltera”, en colaboración con Leslie Shaw y Farina.

Incluso, Tommy Mottola reaccionó a la publicación de su esposa, con emoticones de corazón y de flamitas de fuego.

Thalía se llenó de críticas por su look

Por otro lado, la mexicana recibió duras críticas por su look, en donde lució un croptop sobre una camiseta blanca y algunos cinturones.

“Ese look no te favorece mi Reina”, “Eso es para jovencitas por Dios”, “52 years y quiere verse de 18″ y “Que feo outfit sorry está feo. Ellas es bonita pero el look no”, fueron parte de las reacciones de los seguidores de Thalía.