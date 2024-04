Vivi Kreutzberger se sinceró tras ser abuela: “Pensé que me iba a cargar porque eso significaba que estaba vieja”

Vivi Kreutzberger está en un gran momento familiar, esto luego de que dos de sus hijos se convirtieran en padres por partida doble y por ende, la convirtieron en abuela.

El primero en darle ese título fue su retoño Ilam Numhauser, quien dio la bienvenida a su primera hija y un año más tarde, a la segunda.

La segunda fue Yael Numhauser, una de las mellizas de Vivi Kreutzberger que se convirtió en madre por partida doble tras tener gemelas durante el 2023.

En este contexto, es donde la conductora de Gigantes con Vivi habló sobre cómo fue agrandar la familia y todo los cambios en su vida gracias a su nuevo rol.

“En dos años tuve cuatro nietas, lo que me hace ir a distintas partes porque no todos viven en Chile, yo trabajo hace mucho tiempo —desde que dejé la televisión— fuera de Chile, tengo sede en Inglaterra y a pesar de estar aquí durante un tiempo, nunca lo dejé. Eso lo he retomado al 100%. Llegué hace justo tres días y luego tengo que volver a viajar, y hoy día lo que hago es fuera de acá”, comentó a Página 7.

Respecto a esta nueva faceta, Vivi afirmó que “ha sido maravillosa. Pensé que me iba a cargar porque eso significaba que estaba vieja, pero la verdad es que esto de poder estar tirada en el suelo y dar vueltas, de vieja nada, estoy en la mejor de las condiciones y completamente enloquecida”, sostuvo.

“Nunca pensé que uno podría llegar a ser así. Uno dice que a los hijos los quiere entrañablemente, pero con los nietos es fantástico, porque tiene esa cosa de que juegas y si se ponen hinchadores de pelotas, se los devuelves a los papás, y sería”, bromeó la comunicadora.

Sobre la relación con su marido

Finalmente, Vivi Kreutzberger habló sobre la relación con su marido, con quien lleva más de 24 años de matrimonio: “Nos sentimos muy acompañados, estoy en un muy buen momento”.

“Trato de poder estar con todos mis nietos e intento ir a verlos cada vez que se puede, o ser baby-sitter si es necesario, pero me doy el tiempo. Para mí, la familia siempre va a ser lo más importante”, cerró la comunicadora.