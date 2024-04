“Generación 98″: Jacinta dará casualmente con el paradero de “Chico” Olmedo y preparan su captura

Hernán “Chico” Olmedo no podrá evadir la responsabilidad penal tan fácilmente en “Generación 98″, luego de estafar a sus excompañeros de colegio por una suma millonaria y fugarse de Chile.

Al menos así lo reveló una filtración de la teleserie de Mega, correspondiente al capitulo 173, en la cual se aprecia que el personaje de Gabriel Cañas es descubierto casualmente en su paradero fuera del país.

Han transcurrido casi dos años de que escapara de la justicia y resulta que Jacinta (Alondra Valenzuela), la hija adolescente de Valentina y Juan José, realiza un viaje a la India junto a su amiga Blanca y se percata, para su gran sorpresa, de que un hombre que ve en el país asiático es nada menos que quien estafó a sus papás, al que ahora aprecia en un puesto vendiendo productos a turistas y comunicándose en inglés, según consigna Página 7.

Ante tal descubrimiento, no duda en llamar a su madre. “¡Te mueres con quién me encontré! Con el Chico Olmedo, el que los estafó. Está acá en la India, pero cambió demasiado, está con un nuevo look. Estoy segura de que es él”, le señala a Vale mediante una llamada telefónica.

Con esta valiosa información, el rol de María Gracia Omegna alerta al grupo de excompañeros del colegio Saint Williams, para luego reunirse a decidir cuáles serán los pasos a seguir para iniciar los trámites de extradición.

“¡Ocho meses buscándolo la policía y lo encuentra mi hija adolescente!”, se lamenta la mamá de Jacinta.

“Tenemos que ser inteligentes, actuar rápido, para que él no sepa que nosotros sabemos dónde está y podamos pillarlo de una buena vez”, recomienda a las otras víctimas de la estafa.

Además, el grupo de excompañeros acuerda asesorarse con la fiscal del caso, con la intención de lograr lo antes posible la extradición de Olmedo.