Le están ofreciendo dinero a los jugadores por alterar acciones en la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana no se salva del escándalo de amaño de partidos por temas de apuestas y el jugador Robson Matheus del Always Ready, rival de Medellín en el primer partido, denunció un ofrecimiento que le hicieron para alterar una acción de juego.

El futbolista manifestó abiertamente ante los medios de Bolivia la situación que vivió cuando una llamada anónima ingresó para hacerle la oferta.

Puntualmente, al jugador brasileño, nacionalizado boliviano, le manifestaron darle hasta 10 mil dólares por dejarse sacar una tarjeta amarilla ante Defensa y Justicia (Argentina) en el duelo de este miércoles en la Copa Sudamericana.

En su diálogo con la prensa, el jugador de 21 años señaló que “Me pasó algo malo ayer. Recibí una llamada, primero, ofreciéndome cinco mil dólares para que me saque amarilla en el partido con Defensa y Justicia. Le dije que no, que no va con mi carácter eso, yo que recién estoy comenzando en el fútbol. Cuando lo rechacé, me ofreció 10 mil dólares y volví a decir que no y que yo juego al fútbol porque lo amo, no por dinero. No importa el monto de dinero que me ofrezca. No va en mi carácter ni en mi persona”.

#RobsonMatheus, jugador de #AlwaysReady, denuncia que recibió una llamada en la cual le habrían pedido se haga sacar una tarjeta amarilla en el partido frente a @ClubDefensayJus, el futbolista indicó que la persona que lo llamó le ofreció hasta 10 mil dólares. pic.twitter.com/DwL1jybSLA — Luis Butron Carrasco (@butron_carrasco) April 8, 2024

Además, agregó que “Como el número era desconocido, yo contesté. Era un número paraguayo. Pero no acepté y eso me dejó mal por dentro. Ahora vine al entrenamiento, le conté a la dirigencia lo que pasó y ahora ellos me están respaldando con eso”.

Preocupante denuncia de Robson Matheus que pone la alerta por una situación que está pasando en la Copa Sudamericana con ofrecimientos a jugadores para alterar acciones de juego a cambio de dinero.