“No quiero entrar en silla de ruedas”: Mauricio Medina aseguró que tiene intenciones de volver a la Quinta Vergara

Mauricio Medina se sinceró y reveló sus intenciones de volver a pisar el escenario del Festival de Viña, aunque en otras condiciones de salud y sin su silla de ruedas.

Cabe recordar que hace algunos meses, el comediante sufrió la amputación de uno de sus pies a raíz de la diabetes que padece. “Se me infectó el pie, pasaron tres días y ya estaba para cortarse, entonces fue culpa mía. Me amputaron porque me podía dar una septicemia, enfermarme y morir”, le contó a Luis Slimming en el espacio de Youtube llamado “Entre broma y broma”.

En este contexto, es donde “El indio” habló sobre su proceso de recuperación y sus intenciones de subirse nuevamente a la Quinta Vergara.

“Estoy siempre entrenando para eso”, comentó el humorista en el más reciente capítulo del programa “Todo va a estar bien”.

“Me gustaría actuar en Viña, pero quiero entrar caminando”, afirmó Medina, quien recordemos ahora utiliza una silla de ruedas para poder movilizarse.

“No quiero entrar en silla de ruedas, porque a mí me gusta hacer mi show con movimiento. Caminar de un lado a otro, desplazarme cuando estoy dibujando una escena”, explicó esperanzado.

Una prótesis

En esa misma línea, es donde Medina reveló que tendrá la posibilidad de obtener una prótesis para su pie y así poder empezar una rehabilitación para volver a caminar.

“Estoy en el Centro de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, en La Reina, donde me han atendido espectacular. La idea es que, teniéndola, me enseñen a caminar de nuevo”, reveló el comediante en el programa de Vía X.

Según las palabras del humorista en el espacio, su objetivo es ponerse de pie a corto plazo: en dos o tres meses. Eso sí, Medina afirmó que “todo depende el esfuerzo. Puede ser rápido, si te acomodas al pie falso”.