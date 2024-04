Romina Piccoli y la decisión de retomar su carrera de psicóloga en RRSS: “Era un prejuicio más mío que de mis pacientes”

Romina Piccoli detalló este martes los motivos que la llevaron a mantener casi oculto el ejercicio de su carrera como psicóloga por “miedo” al “prejuicio” de los usuarios de redes sociales.

Y es que la profesional, hermana de la actriz Constanza Piccoli, es una reconocida influencer de marcas en Instagram, donde suma poco más de 180 mil seguidores, que celebran cada una de sus publicaciones en la red social, donde destaca por sus viajes, asistencia a eventos y promoción de productos, entre otros trabajos digitales.

La psicóloga influencer

“Hace dos años decidí abrir esto porque sentía que estaba ocultando una parte de mi persona, algo que me apasiona, que es mi vocación también”, reconoce Romi en lun.com, donde enfatiza en los temores que retrasaron el desarrollo de su carrera profesional.

“No me mostré antes como psicóloga por miedo a que haya prejuicio, que me vean como menos seria o menos capaz o menos inteligente por estar en redes sociales. Y en verdad era un prejuicio más mío que de mis pacientes, porque muchos de ellos siempre me han seguido”, apuntó la profesional de 27 años.

“Tengo horarios súper flexibles, como más me acomode. De esta forma puedo seguir asistiendo a eventos, grabar y hacer mis otras actividades”, aclara Constanza, quien detalla que sus sesiones duran “una hora”.

“Aunque a veces es mucho más extenso. Nos vamos coordinando también con los tiempos que tienen mis pacientes. Los temas que más trato están referidos a adolescentes, jóvenes y adultos. Partí siendo psicóloga infantil y después fui mutando en el tiempo. Me quedé con adolescentes y adultos jóvenes”, señala.

“Los temas que trato en general en mis sesiones son de ansiedad, depresión, trastornos adaptativos, estrés”, finaliza.