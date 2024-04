“Sólo soy una persona que no quiere morir”: Mauricio Medina regresó a los shows agradecido de estar “viviendo la yapa”

Mauricio Medina reconoció estar disfrutando de su regreso a los escenarios luego de haber sufrido la amputación de su pie derecho por una descompensación diabética sufrida a fines de octubre del año pasado en una visita a Perú.

Ya asumido en su actual estado, el humorista de 57 años ha vuelto a los shows ya que, confiesa, su recuperación ha significado un alto gasto de dinero. “Debo retomarlo porque el dinero se va acabando”, señala.

El retorno de Mauricio Medina

“Yo estoy bien con mi amputación y todo. Ha sido acostumbrarme a una nueva forma de vivir. He tenido que adaptar algunas cosas de la casa, gracias a Dios tengo a mi señora (Liset López) que ha sido mi partner y mis hijas que han sido mi complemento fantástico”, agrega Medina en lun.com, donde indica que ya está ciento por ciento enfocado en su proceso de rehabilitación para “volver a caminar” con la prótesis que tendrá que usar en las próximas semanas.

“Siempre los doctores me hablaron de volver a caminar. Estoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (en Peñalolén), donde me han atendido espectacular, voy de acuerdo a lo necesario y lo que me citen. Espero pronto tener mi prótesis y tener más autonomía. Hace poco fui y ya me tomaron el molde para ella. Con esto siento que he comenzado a ver la luz al final del túnel. La diabetes va bien, mucho más controlada. Estoy súper delgado”, cuenta el humorista, quien reconoce el impacto económico que ha significado para la familia su actual estado de salud.

“Todo es un gasto, las remodelaciones, comer y vestirse, lo mismo que los tratamientos. Mis colegas me hicieron un evento en el San Ginés y otro en Espacio Chicureo, y les agradezco demasiado por su buena intención: me regalaron la recaudación”, dice.

Respecto de su retorno a los escenarios (tiene agendadas presentaciones en Calama, el 17 de abril; Antofagasta, el 18; y Santiago, el 19 en el bar Ops), Medina sólo tiene palabras de agradecimiento por volver a mostrar su show pese a la impresión que ha provocado en algunos espectadores.

Mauricio Medina. Fuente: TikTok @mauriciomedina636.

“Ha sido maravilloso volver a las pistas, y debo retomarlo porque el dinero se va acabando. Yo pensaba retirarme un tiempo atrás, planeaba irme a vivir a Brasil y poner un hostal, estar al sol y con buen clima; pero cambió todo porque el año pasado falleció mi mamá y después vino esto de la amputación”, relata.

“Al principio la gente queda en shock cuando me ve, pero yo trabajo para hacer reír, no para dar lástima, así que trato de relajarlos y yo mismo me tiro tallas por el tema del pie. De hecho mi show se llama ‘Mala pata’. El humor es fundamental para la vida, si uno vive amargado vive menos”, sinceró.

“Hay que salir adelante. Mi consejo para la gente que tiene una enfermedad es que uno tiene que vivir con ella, no morir con ella. Mi visión es luchar hasta que no quede ningún aliento. A veces igual me cuesta, he llorado porque me han pasado muchas cosas pero ahí estoy. Mucha gente me dice que soy un guerrero, pero yo no creo el cuento, sólo soy una persona que no se quiere morir. Yo estoy viviendo la yapa, porque en ese viaje a Perú me pude morir, pero no fue así y se lo agradezco a Dios el que me haya dejado aquí para disfrutar un poco más a mi familia”, finalizó.