“Un regalo que me cae del cielo”: Patricia López vuelve a la escena como cantante de cuplé sin descartar volver a la actuación

Aunque lleva un buen tiempo fuera de las teleseries, y hace meses se radicó en Eslovenia junto a su esposo, Izidor Leitinger, y su hijo, Río, la actriz Patricia López volverá a presentarse en un escenario nacional.

No será en una obra de teatro o alguna producción de ficción televisiva, sino que como cantante en el espectáculo “Una noche de Cuplé”, que la verá interpretar una serie de grandes clásicos del género español, este jueves, en el Teatro Nescafé de las Artes.

El nuevo arte de Patricia López

“Este es un regalo que me cae del cielo, maravilloso, porque es algo que yo sé que al público le va a encantar para rememorar cuplé antiguo. El cuplé es un subgénero que nace de la zarzuela, que son canciones muy pícaras, como de la picardía de las abuelas”, cuenta López.

“Las canciones además son muy divertidas, se van a reír mucho. Yo ensayando me he reído mientras las canto, son sencillamente geniales. Tienen un humor pícaro, erótico, sexual, pero fino, muy elegante”, agrega la actriz en hoyxhoy.cl, quien recuerda que sus inicios en la interpretación musical llegaron de la mano de la cantante popular y folclorica María Esther Zamora.

Debo estar atenta a que mi tiempo con Río sea de calidad. Y tener al menos un par de días libres con él para poder disfrutarlo — Patricia López

“Mi inicio en la música fue con María Esther Zamora en la Casa de la Cueca. Ella fue mi mentora y maestra de cuecas y de panderos. Luego de eso, empecé a colaborar con los 3x7 Veintiuna en giras por Chile con un repertorio más amplio, de boleros, cumbias, rancheras y otros ritmos latinoamericanos”, explica en el medio nacional.

Repertorio musical propio

Con esa formación, y sus deseos de incursionar en el arte musical, la actriz sincera que “me animé a crear mi repertorio que vuelvo a tener acá en Chile (...) quiero crear un equilibrio perfecto entre mi maternidad, el acompañamiento de mi hijo y reincorporarme en el mundo laboral”.

Su nueva faceta, en todo caso, no la distancia de sus orígenes actorales, los que Patricia asegura querer retomar en un futuro próximo.

El hacer música para mí no es excluyente en mi trabajo como actriz, al contrario, es un complemento — Patricia López

“Estoy fuera de Chile hace un año y medio aproximadamente. La última teleserie que hice fue ‘Yo soy Lorenzo’ o ‘Demente’ (...) pero me encantaría volver a hacer teleseries. Es mi trabajo, me encanta hacer televisión”, asevera la actriz, quien pese a sus anhelos profesionales, no pretende distanciarse de su rol de madre.

“Debo estar atenta a que mi tiempo con Río sea de calidad. Y tener al menos un par de días libres con él para poder disfrutarlo. El hacer música para mí no es excluyente en mi trabajo como actriz, al contrario, es un complemento”, explica.

“A mí la música es lo que me da libertad en Europa. Tú sabes que en Eslovenia, donde yo vivo, no actúo por la barrera del idioma. Pero sí puedo cantar canciones conocidas de Latinoamérica en Europa, porque son países muy musicales que aprecian mucho, mucho la música”, finaliza.