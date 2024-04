“Condorazo. Vergüencita”: Falta de ortografía en “Ahora Caigo” sacó ronchas en redes sociales

En el más reciente capítulo de “Ahora Caigo Prime” hubo un chascarro que no pasó desapercibido para los televidentes, y es que el programa que pone a prueba los conocimientos de los participantes cometió un error en una de sus preguntas y claramente los cibernautas no lo dejaron pasar.

En el episodio se encontraban como invitados los recordados talentos de “Rojo”, de distintas generaciones, quienes tuvieron que competir entre ellos. Entre ellos se encontraban: Pablo Vargas, Juan Francisco Matamala, Piamaría Silva, Christian Ocaranza, Emilia Dides, Andrei Hadler, Chantal Gayoso, Koke Núñez, María Jimena Pereyra, María Isabel Sobarzo y Matías Falcón.

El error de parte de la producción

Eso sí, hubo un momento que llamó la atención del público puesto que la producción del espacio de TVN cometió una falta de ortografía en una de sus preguntas, por lo que estaba mal planteada y era más difícil de adivinar.

Todo ocurrió cuando era el turno de Matías Falcón e Icha, quienes se enfrentaban en un duelo. En ese momento, apareció en pantalla la frase: “Es chocar con violencia” y ellos debían adivinar la palabra que simplificaba está acción.

Llegó de Falcón, quien tenía que adivinar cuál era la expresión, y aunque le costó, sí logró dar con la respuesta correcta justo al final del tiempo.

Sin embargo, este hecho fue duramente criticado en las redes sociales, en donde los usuarios reprocharon el error del programa.

“En #AhoraCaigoPrimeTVN la palabra correcta según el programa era “COLICIONAR” y esa no existe, la correcta es COLISIONAR. Condorazo. Vergüencita”; “#ahoracaigoprimetvn Colisionar es con S, más grave cuando la letra que era la pista era precisamente la errónea C de Colicionar. Terrible me parece”; “Como chuch... van a poner Colisionar con C, horrible”; “Algo no cuadra”; “‘Colicionar’... Se pasaron”, fueron algunos de los comentarios en X (exTwitter).

