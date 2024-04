“Imagen devaluada”: revelan a quién busca PH para tratar quiebre de Carla Jara con Kaminski por romance con Camila Andrade

Un nuevo episodio en la crisis matrimonial que se desató entre Carla Jara y Francisco Kaminski por la infidelidad del animador con Camila Andrade se dio esta semana en el programa “Que te lo digo”, donde dieron a conocer el nombre del personaje que barajan en “Podemos hablar” para tratar el quiebre sentimental.

Fue la periodista y panelista del espacio de farándula, Paula Escobar, quien alertó de la decisión editorial que habrían tomado en el estelar de CHV para abordar a futuro el polémico caso.

El interés en Carla Jara

Lo hizo segundos antes que el conductor del programa, Sergio Rojas, diera cuenta de las últimas informaciones del triángulo amoroso, a quien le aseguró haber quedado sorprendida con la decisión de los productores de CHV.

“¿Puedo hacer un pequeño paréntesis, mi amigo? Me acaban de informar desde Chilevisión algo que yo encuentro que es lapidario”, indicó la periodista.

Sienten que Camila Andrade y Francisco Kaminski no son alguien que ellos quisieran tener en sus filas, sí la verdad de Carla Jara — Paula Escobar

“No, en serio. Porque me dicen (...) ‘¿Camila Andrade estaría lista para PH o la están negociando?’. ¿Y saben lo que me ponen? ¿Que creen ustedes que me ponen? ‘No nos interesa, no nos tinca, fíjate. Si llevásemos algo. A alguien, perdón, Carla Jara sería la opción’. O sea, estamos hablando, de verdad, qué lástima decirlo, pero una Camila Andrade devaluada”, agregó Escobar.

Aún golpeada por la respuesta del canal privado, Paula insistió en que la mayor afectada con la crisis matrimonial resultó ser Andrade, puesto que en CHV “ni siquiera la barajan”.

“¿Te fijai (sic)? Ni siquiera la barajan, no les interesa. Es Carla Jara o nada. Ni siquiera Kaminski”, dijo.

Paula Escobar. Fuente: Captura de pantalla del programa "Que te lo digo", del canal Zona Latina.

“Te lo digo textual. Ya, yo le pregunto: ‘Hola, ¿Camila a PH, Camila Andrade?’. ‘Hola, no’. ‘Ok, ¿y no lo han barajado?’. ‘No, nos tinca, fíjate tú’. ‘¿Por qué no?’, les digo yo. ‘Si va, la Carla sería a la que quisiéramos llevar, pero los otros no nos tincan’. O sea, por olfato editorial, periodístico, de contingencia o de interés, sienten que Camila Andrade y Francisco Kaminski no son alguien que ellos quisieran tener entres sus filas. Sí, la verdad de Carla Jara”, apuntó.

La devaluada imagen de Andrade y Kaminski

Su revelación fue secundada por el periodista Luis Sandoval, quien justificó la decisión de CHV.

“Ahora, igual inteligente la decisión, porque fíjate que al menos Camila como Kaminski son los que están, como ahí, en el circo romano de la gente, que está tirándoles piedras. No les parece lo que hicieron, por esta infidelidad a Carlita Jara. Este matrimonio de más de 11 años”, consignó.

Su argumento, si bien fue compartido por Escobar, igual la dejó sorprendida por el nulo interés en personajes como Andrade y Kaminski para abordar la separación del animador con la exfigura de “Mekano”.

“Sí, pero que hablen bien o mal de tí, Luchito, igual es bueno. Pero igual es como curioso que un canal diga: ‘¿Sabís que? Ellos no nos interesan’. Yo creo que la imagen de los dos está súper devaluada. De hecho, el Live que hizo Kaminski el fin de semana estuvo lejos de ser exitoso”, cerró.