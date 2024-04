“Lo mínimo”: Beausejour cuenta porqué se estampó una polera junto a Los Bunkers para compartir con ellos una actividad

Lo que pudo haber sido una habitual actividad promocional entre integrantes de una banda musical y rostros de emisoras radiales, se convirtió ayer en una inesperada declaración de fanatismo entre una de las figuras deportivas del país y el grupo Los Bunkers.

Y es que en el lanzamiento del campeonato de “Taca Taca sobre la Ciudad”, que fue organizado por las radios ADN y Radioactiva para sortear entradas entre los auditores que se inscriban al torneo para el próximo concierto de la agrupación musical en el Estadio Nacional, la presencia de Jean Beausejour vistiendo una particular camiseta estampada, fue lo más comentado por los medios de prensa.

La idolatría de Beausejour por Los Bunkers

Una camiseta en la el exfutbolista aparece junto a los integrantes de Los Bunkers, y que según cuenta el retirado deportista, tiene su origen en su idolatría a la banda chilena.

“Antes de que los muchachos empezaran con los conciertos (de regreso) me invitaron a un ensayo a compartir un rato. Sabían que soy un admirador de su música así que feliz, me tocó compartir con ellos una tarde, verlos ensayar, fue una experiencia muy linda. Fue una reunión especial”, contó el comentarista deportivo en lun.com, quien sinceró que en ese encuentro no faltaron los registros fotográficos. Uno de ellos, el que finalmente se estampó en una camiseta.

“La polera la mandé a estampar como todo fan, es lo mínimo que puede hacer un fan. Me puso muy contento que se juntaran porque es uno de los grupos que sigo de siempre”, afirmó.

La reacción de Los Bunkers

Su gesto obviamente causó sorpresa entre algunos integrantes de la banda, como Mauricio Durán, quien agradeció el gesto del futbolista y valoró su fanatismo por la banda musical.

“Bonita. No pensé que iba a llegar con una polera así”, dijo.

El detalle del encuentro lo sintetizó el vocalista de Los Bunkers, Álvaro López, quien aseveró que aquel encuentro resultó ser “una bonita jornada de conversación y música”.

“Nos visitó mientras estábamos preparando los conciertos del Santa Laura, el año pasado, nos visitó a nuestro propio Juan Pinto Durán (complejo de las selecciones chilenas de fútbol), nuestra sala de ensayos, y tuvimos una bonita jornada de conversación y música”, contó.

“(El contacto) se dio a través de ‘Los tenores’ (programa deportivo de ADN donde el exjugador es comentarista). Esa vez hablamos de los goles que hizo en los mundiales (de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y más”, finalizó.