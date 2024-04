Lucho Jara contó cómo llegó a cantar “Un golpe de suerte” en la Blondie: fue instado por autoridad del gobierno

Este fin de semana, Luis Jara sorprendió al interpretar el “Ave María” en la comentada boda de Nicolás Copano y María José Castro, conocida como LadyGanga. El artista nacional fue uno de los invitados a la original boda que se celebró en los tradicionales Juegos Diana de Santiago Centro.

Según se pudo apreciar en los registros compartidos por los asistentes, Luis Jara fue quien interpretó el “Ave María” cuando la novia se dirigía al altar. Posteriormente se quedó disfrutando de la celebración.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, tras finalizada la boda en el recinto ya mencionado, el cantante se transportó junto a los novios y el resto de invitados a la conocida discoteque Blondie.

Incluso, más tarde, se pudo observar un registro de Luis interpretando uno de sus más grandes éxitos: “Un golpe de suerte”, mientras los recién casados cantaban y bailaban a su lado en medio del escenario.

Al respecto, el artista compartió recientemente, los motivos por los que terminó cantando en la conocida discoteca. “La Blondie es una discoteque muy popular, que tiene absoluta transversalidad en la sociedad, donde conviven todo tipo de personas”, señaló en una reciente entrevista en Via X.

“Después del matrimonio de Nicolás Copano con Lady Ganga, me dicen ‘vamos a ir a la Blondie’ y me quedan mirando”, señaló Luis, quien reveló, para sorpresa de muchos, que fue una autoridad del gobierno quien lo motivó a continuar en el after.

“Había una persona, que es de este gobierno, que dice: ‘si Luis Jara va, yo también voy’. Yo me sentí medio presionado y fui a la Blondie. Impresionante el cariño que recibí”, relató.

Ya en el lugar, el mismo dueño de la discoteque le sugirió interpretar “Un golpe de Suerte” en el escenario.

Al ser consultado sobre la identidad de la autoridad de gobierno que lo instó, el cantante indicó que prefería “reservar algunas cosas”, sin embargo, se especula que podría ser Camila Vallejo. Esto, debido a que la ministra fue una de las invitadas a la boda.