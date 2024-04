Miguelito y Fabio se enfrentaron tras polémica pregunta: “¿Es verdad que fantaseaste con más de una mujer en Tierra Brava?”

Miguelito y Fabio Agostini protagonizarán una nueva discusión en el nuevo capítulo de “Tierra Brava”, en donde el modelo español tratará de mentiroso al exMorandé.

En el adelanto del programa, se ve como todo ocurrió en una actividad que organizaron Sergio Lagos y Karla Constant, en la cual expusieron a lo participantes a preguntas incómodas sobre su estancia en el reality show.

Una de ellas estuvo dirigida al comediante: “¿Es verdad que fantaseaste con más de una mujer en Tierra Brava?”, le consultó la Botota.

“Es completamente falso”, aseguró el comediante, lo que generó una divertida reacción de Fabio. “No, yo no juego más. Si vamos a estar con mentiras, yo no juego más”, lanzó el español.

Este comentario molestó a Miguelito, quien no dudó en responder a las palabras de su compañero: “Si fuese así lo diría, pero no pasó. Desde un comienzo entré con un objetivo. Yo dije ‘no voy en la parada de pasarme rollos con ninguna mujer’”, afirmó.

Por su parte, Fabio contestó con un irónico “no” e hizo una mueca ante estas declaraciones.

La parada de carros de Miguelito

El gesto fue visto por Miguelito, quien no dudó ni un segundo en pararle los carros a Fabio: “¿Te preguntaron a ti o a mí?”, lanzó directamente al hispano, quien se puso serio y le comentó que lo escucharía.

“No seas maleducado. Aprende, ya tienes 33 años”, lo retó el exMorandé.

Acto seguido, ya cuando volvieron a la casa, Agostino conversó de este tenso momento con Nicolás Solabarrieta, quejándose de la actitud que tuvo su examigo.

“Minimí se pone medio revoltoso. A mí me caía de puta madre, pero es tan zorrito”, le comentó al exfutbolista.

Por su parte, el hijo de Ivette Vergara no puso las manos al fuego por el comediante y le dijo: “No lo puedo defender”.