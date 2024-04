Millaray Viera aclaró su situación sentimental tras rumores que la vinculan a empresario: “Hace más de un año y medio”

Hace algunos días comenzó a resonar fuerte que la cantante y animadora de, TV, Millaray Viera habría encontrado el amor. Incluso se habló de la identidad del supuesto galán que le robó el corazón a la hija de Gervasio. Se trataría de Jorge Matte Capdevila, miembro destacado del clan Matte familiar.

Según reveló El Filtrador “ambos mantienen un romance que los une desde hace un tiempo”, información que habría sido entregada por una fuente cercana a los involucrados.

Como era de esperar, la animadora fue consultada al respecto en el podcast “Fanáticas”. En conversación con Lorena Capetillo y Arantxa Bodenhöfer, Viera despejó las dudas al respecto, y aclaró sin rodeos su actual situación sentimental.

Respecto a la consulta de si se encontraba soltera, Milla respondió tajante: “Sí, hace más de un año y medio”.

“Ha sido un proceso bonito, siento que me hacía falta este rato de estar soltera. Uno no lo hace consciente, pero quizá no sabía tanto estar sola”, explicó en el programa.

“Había gente que me lo decía y yo ‘no, puedo estar sola perfectamente’, porque de verdad creía eso, pero sin pensarlo terminaba emparejándome rápidamente”, agregó.

Además, la expareja de Álvaro López, aseguró que en su vida se repetía el patrón de mantener relaciones sentimentales por largo tiempo, por lo que este tiempo a solar le ha servido para conocerse más. “Tenía relaciones muy largas: ocho años con uno, seis años con otro y entre medio, no tanto tiempo como para sanarme, para el autoconocimiento”, reflexionó.

En ese sentido, agregó que ha disfrutado a concho de su soltería. “Este año y medio ha sido un lindo proceso y espero que siga así. Lo he pasado chancho con mis niñas genuinamente. No hay nada como esa paz que uno logra en su casa después de harto andar. Y no cambio eso por nada”, sostuvo firmemente.

Finalmente, dio a entender que no se cierra a la posibilidad de tener una relación de pareja en la proximidad del tiempo. “Por eso me cuesta emparejarme, aunque quizá de aquí a dos meses, me van a ver con alguien. Tendría que ser algo muy bueno para lanzarme a esa piscina”, concluyó.