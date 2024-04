“Obviamente hubo secuelas”: así reaccionó Yuhui Lee al conocer que Canal 13 deberá pagar millonaria multa por su caída en “Bienvenidos”

Esta semana el Poder Judicial dio cuenta de la resolución definitiva que la Corte de Santiago tomó en relación al recurso de casación que presentó Canal 13 para evitar pagar una millonaria multa por el accidente sufrido por Yuhui Lee en el programa “Bienvenidos”.

El incidente, que data de 2017, cuando el chef chino se golpeó la cabeza en un desafío del extinto matinal y que consistía en saltar al vacío hacia una colchoneta ubicada en medio del set de televisión, le significó a la señal de Andrónico Luksic una multa de 400 UTM de parte del Ministerio de Salud por no notificar del accidente ocurrido en pantalla ni suspender el funcionamiento del lugar tras la desgracia, sanción que el canal privado contestó con una demanda al organismo del Estado en 2018.

La reacción de Yuhui Lee

En aquella ocasión, y luego del aparatoso accidente, el ganador de “El discípulo del chef” sólo atinó a señalar que “hoy sucedió un accidente. Yo creo que es mi culpa, porque yo quiero jugar el juego (...) mala suerte, cayó”, que no fue mérito suficiente para que el Minsal desistiera de establecer la sanción económica a Canal 13.

Por ello, y luego de siete años de disputa en tribunales, llegó una nueva resolución de parte de la Corte de Santiago, que este martes desestimó el recurso de Canal 13 y obligó a la estación televisiva a pagar ahora 100 UTM (unos seis millones y medio de pesos) por el accidente sufrido por Yuhui, quien en conversación con publimetro.cl expuso su posición respecto de la resolución judicial.

Al tiempo después (del accidente) me fui, pero en buenos términos y con un buen recuerdo de todos — Yuhui Lee

“Gracias por preguntar, primero que todo. Mira, sobre lo que me dices no puedo decir mucho, ya que no es una demanda puesta por mi, ni nada. De hecho, no sabía que existía. Así que mayores conocimientos del caso no tengo”, adelantó el chef, quien de todos modos expuso los inconvenientes que padeció tras el accidente en “Bienvenidos”.