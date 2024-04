¿Qué se hizo? Critican a Pedro Fernández por lucir un nuevo rostro

Actualmente Pedro Fernández se encuentra haciendo promoción de de su gira Te doy la vida tour, por lo que ha aparecido en distintos programas de televisión, así como en algunos lives en redes sociales.

Pedro Fernández Pedro Fernández

El cantante acudió al programa de radio de Jessie Cervantes, donde además de hablar de su trayectoria aprovechó para cantar, momento que fue transmitido en vivo, pero más allá de su indudable talento,lo que más llamó la atención fue el rostro de Fernández.

Algunos internautas aseguran que se hizo cirugías plásticas para verse joven e hicieron comentarios como: “Que raro es ver a Alfredo Palacios y escuchar a Pedro Fernández”, “Es Pedrito Fernández o un imitador? no entiendo...? el no es asi”, “De la cantada todo bien, Pero que onda con la restirada?! casi se muerde las orejas él solito”, “Por eso no se ve viejo, se le ve toda la operación en papada y botox en todos lados”, entre otras frases.

Pedro Fernández tiene cambio radical en su rostro

¿Pedro Fernández se ha hecho cirugías?

El intérprete de 54 años ha negado en distintas ocasiones que se haya sometido a alguna cirugía estética. De alguna manera las criticas no le importan y el sigue compartiendo su música con sus fans.

Actualmente continúa muy activo en los conciertos, de hecho el 20 de abril se presentará en la Arena Ciudad de México, además de que tiene otros shows programados por el restos de la República Mexicana.