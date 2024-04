“Quieren demostrar...”: Carla Jara responde a cibernauta que cuestionó su alegría en redes y saca aplausos

“No entiendo porque quieren demostrar que están bien o que está disfrutando...”. Con esas palabras una cibernauta cuestionó a Carla Jara por mostrarse feliz y sonriente en un video publicitario que compartió en su cuenta de Instagram. Imagen que le causó urticaria a una seguidora, quién la reprochó por no estar triste tras su quiebre matrimonial con Francisco Kaminski, debido a una supuesta infidelidad con Camila Andrade.

Además, le recomendó que “aprendamos a saber que todos lo fracasos tienen sus momentos malos de tristeza no hay para que demostrar lo contrario”, le comentó.

Sin embargo, Carla Jara, le respondió con la misma buena onda, pero dejándole en claro porque no puede andar llorando por la vida, al menos, públicamente.

“Debo seguir trabajando, no me voy a quedar llorando en mi casa, tengo un hijo q mantener! Saludos!” , le escribió, sacando aplausos con su respuesta.

“Excelente respuesta!! Ojalá te contacten muchas marcas”.

De igual forma la mujer no se quedó callada y volvió a meter el dedo en la herida, generando la defensa de otras usuarias

“Bkn pero ante no lo mostrabas y sabes a lo que me refiero, no tiene nada que ver quedarse en casa llorando es no demostrar que andas happy si todos sabemos que nadie está bien en tu situación”, insistió.

Seguidoras defienden a Carla Jara

Tras ello, fueron otras mujeres quienes salieron en su defensa y le pidieron mayor empatía a la tajante seguidora.

“Igual tienes que entender que cada persona es diferente y vive estos momentos como puede. No todas se quedan llorando o lamentándose además este video es una publicidad para una marca entonces según tu punto, debería haber hecho este video llorando?”, “Llorará en su casa, no tiene para que hacer publica su pena”, “no tienes por qué explicarle nada a nadie , que le importa a ella , super metida la mina”.