Shirley Arica niega accidente vial en ebriedad: “Aquí hay una sola verdad”

En vísperas del fina del reality show chileno “Tierra Brava”, la modelo Shirley Arica vuelve a llamar la atención. Esta vez no se trata de un romance en la Hacienda, si no su supuesto incidente vial en el distrito de San Isidro, donde transitaba durante el reciente fin de semana.

Versiones apuntan a un supuesto choque de la chica reality quien entonces manejaba su camioneta. Y aunque intentó negociar con el afectado, el caso llegó a las autoridades. Ella habría abandona la escena aunque no fue si no días después que reaccionó en las redes sociales.

En un extenso texto, la modelo se defendió de las acusaciones y hasta denunció el acoso de la prensa que merodeaba su residencia.

Shirley Arica sorprende con radical cambio de look. Instagram

“Para los medios que se encuentran fuera de mi casa o anda interceptándome en la calla decirles que pueden seguir hablando y desinformando al público como mejor les parezca, lamentablemente bajo suposiciones. Aquí hay una sola verdad y será determinada por las autoridades; no infringí ninguna norma de tránsito ni tampoco he vulnerado ninguna normal legal, estoy tranquila y con la mejor disposición”.

En el resto del texto, la modelo negó nuevas declaraciones a la prensa. “Siempre comunican lo que ustedes quieren así que les agradezco no pierdan más su tiempo”. Sin embargo, en las historias de Instagram se vio en el set de El Comercio y en plena entrevista para Trome, todo en un ambiente cordial.

En el ojo del huracán

Shirley Arica se ha convertido en una de las participantes del reality show Tierra Brava, al cual regresó tras una lesión grave en plena competencia. La modelo superó a Pamela Díaz en pleno reto pero no disfrutó la victoria, por el contrario, admitió tristeza y soledad.

“Luis está renegando que yo me haya quedado. Me siento súper incómoda de haberme quedado, ahora que se fue Pamela te necesito más que nunca, me siento sola y deprimida y el resto no está muy feliz con el resultado. ¿Tú crees que no les arde que yo esté aquí ahora?”, comentó a su compañera Gabrieli.