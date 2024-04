“Siempre se refugia en que es un hombre de talla baja”: Botota Fox encaró a Miguelito en una fuerte discusión en “Tierra Brava”

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Botota Fox y Miguelito protagonizaron una fuerte discusión luego de que el transformista asegurara que el exMorandé llegó a la semifinal sin haber competido.

Todo comenzó cuando Matías Vega estaba realizando una actividad con los participantes, en la cual le presentó algunas preguntas de parte de los fans del reality, obtenidas en la calle.

Cuando llegó el turno de Miguelito, Botota interrumpió varias veces su respuesta y comenzó una fuerte discusión entre ambos, en donde se dijeron de todo.

“Miguelito, siempre has tratado de dar un mensaje positivo, sobre todo para las personas de talla baja; ahora que estás a un paso de la final... ¿Qué le dirías a tus fanáticos para que sigan luchando por sus sueños?”, fue la pregunta que recibió el comediante.

“Los sueños se cumplen, cuesta a veces cumplirlos porque hay muchos obstáculos (...) Mi mayor obstáculo es la envidia o mala onda de algunos compañeros, que pasaban por detrás de mí tirando comentarios e indirectas que supuestamente eran por bromas”, se quejó el exMorandé con Compañía.

A lo que Botota le contestó de inmediato: “Él es igual o peor. Siempre se refugia en que es un hombre de talla baja, pero su lengua tiene 37 años. Dices que te tengo envidia, y la única envidia te la tengo porque has llegado hasta esta etapa sin hacer ni una competencia.”, aseguró el transformista.

Eso sí, este incidente entre ambos participantes fue sólo parte de la dinámica que se dio durante todo el día, donde Botota le dijo en reiteradas ocasiones que Miguelito será el próximo eliminado del reality.

Miguelito y Botota Fox | Tierra Brava

¿Luis se arrepiente de estar con Chama?

Otro integrante de “Tierra Brava” que recibió una complicada pregunta fue Luis Mateucci, a quien le preguntaron si es que se arrepiente de haber estado en una relación con Alexandra Méndez, más conocida como Chama, en las primeras semanas de encierro.

“Me arrepiento de haber confundido las cosas con Chama. Acá me olvidé un poco de la Dany, me dejé llevar y la confundí, jugué con sus sentimientos. A veces no dejé las cosas claras”, admitió el argentino, haciendo alusión a su actual romance con Daniela Aránguiz.