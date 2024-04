Álvaro Ballero reveló nuevos detalles de su rutina diaria con un 15% de visión por enfermedad que afecta a su córnea

Álvaro Ballero entregó este jueves nuevos detalles de la enfermedad que afecta a la córnea de sus ojos, y que hace unos días reveló tener a sus seguidores de redes sociales.

El exchico reality sinceró en un medio de circulación nacional los problemas que ha enfrentado desde los 24 años luego de ser diagnosticado con queratocono, una enfermedad que asegura “no fue paulatina” en su caso, sino que le afectó de forma “repentina”.

Tan abrupta y agresiva fue su afección, relata Ballero en lun.com, que los especialistas le recetaron el uso de lentes de contacto rígidos, que en palabras del medio “son mucho más invasivos”.

Uno puede llegar a la ceguera en el peor de los casos y la única corrección es el trasplante de córnea — Álvaro Ballero

El drama de Álvaro Ballero

“Hay un solo lugar en Chile que hace este tipo de lentes especiales (HK Centro Visual). Son mucho más complejos de llevar, pero mi vista aumenta de un 15% a un 90%, porque el ojo derecho veo un 10% y por el izquierdo entre un 15 y un 20%”, explica Ballero, quien reconoce que uno de los mayores inconvenientes de su padecimiento es que “esta enfermedad es carísima”.

“El valor del par de lentes de contacto es sobre el millón de pesos y se renuevan cada dos años. La cobertura de la isapre es nada. Además, tienes que limpiarlos con un líquido y jabón especiales y echarte gotas en los ojos para que no te piquen”, cuenta Álvaro, asumido de otros inconvenientes por su enfermedad.

“Es complejo en la época de alergias y el aire acondicionado”, explica, al paso que alerta de la gravedad de su enfermedad. “Uno puede llegar a la ceguera en el peor de los casos y la única corrección es el trasplante de córnea”.

La publicación de Álvaro Ballero contando de su problema a la vista. Fuente: Instagram @balleroa.

“Cuando yo lo comenté por redes sociales alguna vez, se me acercó gente que tenía queratocono. Habían armado comunidades para buscar fórmulas para hacer que no sea tan costosa la enfermedad y que haya ayuda. En facebook estoy en un grupo que se llama Queratocono en Chile”, contó el ganador de “Protagonistas de la fama”, quien este jueves entregó mayores antecedentes de su caso en una publicación de su cuenta de Instagram.

La nueva publicación de Álvaro Ballero

“Para todos quienes preguntaban porqué no me hago una cirugía de láser, es porque tengo una enfermedad que se llama queratocono, adelgazamiento de la córnea progresivo que deja con forma de cono tu córnea, Y que hace que veas borroso de lejos o cerca. También se caracteriza porque cuando está avanzada no se corrige con anteojos ópticos, sólo con lentes de contacto rígidos”, escribió.

Lo malo de esta enfermedad es que es carísima. El valor del par de lentes de contacto es sobre el millón de pesos y se renuevan cada dos años — Álvaro Ballero

“Mi queratocono está tan avanzado y mis córneas tan delgadas que no califico para las cirugías nuevas, como el anillo de ferrara o cross linking. Sólo un trasplante de córnea (queratoplastía) podría corregir mi vista, pero como todo transplante puede ser muy complejo y hasta ser rechazado por tu cuerpo”, agregó.

“Por ende, si logro ver con mis lentes de contacto esclerales es recomendable evitarla, diagnóstico hecho por mis doctores, ambos eminencias en córnea en Chile y Latam. El doctor Casas Del Valle, de la Fundación Oftalmológica Los Andes; y el doctor Andrés Torres, de la Clínica Pasteur”, prosiguió en la publicación.

“Gracias a ellos llegué al único lugar en Chile donde tienen la tecnología para desarrollar los lentes de contacto que aumentan mi visión de un 15% a casi el 90%, ese milagro de la ciencia lo logran en @hkcentrovisual. Les dejo dos videos de parte del proceso de la creación de mis lentes de contacto. Mañana (hoy) vuelvo a ver con mi nuevo par de lentes”, sinceró.

“Los lentes esclerales rígidos tienen mala fama, porque son molestos y cuesta adaptarse a ellos, pero yo tengo mis técnicas, la principal y muy obvia, pero no popular, mantener siempre limpios los lentes. Yo no sólo lavo con agua y jabón el estuche de los lentes, también tengo un jabón líquido especial para limpiar los lentes. Aplico tres gotitas en cada lente y frotándolos con mucho cuidado, pero procurando que se limpien bien, se llama ‘Boston Advance’, y recordar cada cierto tiempo llevar a limpiarlos al laboratorio con un plasma especial, ya que los que tenemos queratocono tendemos a hacer lágrimas más viscosas que acumulan una mancha blanquecina en la superficie del lente que sólo lo puede sacar un especialista”, finalizó.