“Eras un gran jurado ahí, pero aquí...”: Diana Bolocco protagonizó fuerte discusión con Antonio Vodanovic en “Got Talent”

Durante el más reciente capítulo de “Got Talent Chile”, Diana Bolocco y Antonio Vodanovic protagonizaron un tenso momento tras ver la presentación del imitador Eliel Ormazábal.

Todo comenzó cuando el participante llegó al escenario de CHV para realizar una imitación de Cecilia, La Incomparable. Sin embargo, no logró convencer al exanimador del Festival de Viña del Mar.

Según las palabras del comunicador, él no sabía cómo evaluar a un imitador en puesto que su rol es analizar “talentos originales, no imitaciones”, lanzó Vodanovic. Asimismo, Leonor Varela estuvo de acuerdo con las palabras de su compañero.

Sin embargo, Diana Bolocco fue una fuerte crítica de este comentario y aseguró que este también podría ser un talento por el cual destacar, por lo que no estaba de acuerdo con las palabras de sus colegas de CHV.

“Yo no me leí ese manual de Got Talent que se leyó el Antonio y la Leo. Yo no sé por qué no pueden haber imitadores acá. Si eres un imitador y eres seco, ¿por qué no puede ser ese tu talento?”, replicó la animadora.

Tras escuchar estas palabras, Antonio no se quedó callado y le explicó a la exanimadora de “Gran Hermano” que “durante tres años hicimos un programa que se llamaba ‘Yo Soy’…”.

Diana contra Vodanovic

No obstante, Diana Bolocco continuó con su reclamo, agregando que no estaba de acuerdo con los argumentos expuestos por su colega puesto que, según su criterio, del imitador Eliel Ormazábal hizo una buena presentación en el escenario y se merecía pasar a la siguiente etapa.

“No lo discuto y eras un gran jurado ahí, pero aquí por qué no puede haber cabida para un gran imitador. Yo te encuentro igual de bueno, pero a mí me encantó, es un gran talento y a mí me basta con eso”, contraatacó la comunicadora.