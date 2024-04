“Fue una cosa muy tonta de mi parte, me avergüenzo”: Koko Stambuk reconoce “error” tras intentar besar a Melina Noto

El vocalista de Glup!, Koko Stambuk, pidió disculpas a Melina Noto, luego de intentar besarla en la boca el pasado fin de semana, durante Fiesta de la Vendimia de Casablanca. Fue a través de un video que el cantante realizó un mea culpa por haber hecho pasar “un momento tan incómodo” a la animadora argentina.

“Quiero en este video pedir una gran disculpa a Melina Noto, por lo que pasó este domingo en Casablanca. Este no es un video de justificación, no es video para normalizar las cosas. Es un video disculpas por las cosas que pasaron. Creo que yo jamás me atrevería a cuestionar el sentir de una mujer y menos de una persona”, señaló respecto a la polémica que generó su actitud, junto con el reproche de la modelo y la misma Municipalidad que anunció acciones legales contra él.

“He pensado mucho en qué decir y no me queda más que admitir que cometí un error. Creo que todos somos seres humanos y todos a veces hacemos cosas que no están bien. En la deconstrucción de una sociedad en la que yo fui criado, obviamente voy comprendiendo cosas, voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y que no están bien y me hago cargo de ellas, me hago cargo de mi error y de las consecuencias legales”, expresó.

Finalmente, aseguró estar “completamente en contra de estas situaciones. Me observo en el mismo video que ustedes han visto y siento que fue una cosa muy tonta de mi parte y lo reconozco. Me avergüenzo, fue un error, hay que aprender para que estas cosas no sucedan más”, dijo, reiterando las disculpas para Melina Noto.

“Nadie puede ser obligado a nada”

Melina Noto, por su parte, agradeció a la Municipalidad de Casablanca por las declaraciones y por el respaldo desde el primer momento, al compartir el comunicado en una de sus historias de Instagram.

“Espero que lo que sucedió ayer no le suceda nunca más a ninguna mujer ni a nadie. Nadie puede ser obligado a nada”, añadió la novia de Pangal Andrade, quien se encuentra en el encierro del reality “¿Ganar o Servir?”, por lo que no es seguro que se entere pronto del hecho ocurrido a la argentina.

“Qué pena que en 2024 todavía existan estas situaciones tremendamente humillantes”, se lamenta la comunicadora.

Melina expresó que se encuentra “tratando de encontrar las palabras para poder pronunciarme al respecto” y agradeció el apoyo que ha recibido de muchas mujeres en esta situación.