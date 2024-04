“Hasta yo estoy psicoseada, es insólito”: Helhue Sukni criticó a los matinales por su foco en la criminalidad

La abogada que alegra a sus “amigos” con sus videos de Instagram, Helhue Sukni, entregó una reflexión sobre los matinales de la televisión chilena, y los contenidos de estos, específicamente en cómo se enfocan en la actividad criminal que hay en el país.

Ella comenzó diciendo que vio el matinal durante la mañana ya que tuvo un juicio online, y dijo que iba a comentar algo que encontró insólito. “Cuando yo veía el matinal cuando era chica, cuando mi mamá lo veía, y mostraban moda, cocina (...) farándula, cosas simpáticas, chistosas, amenas, que a las dueñas de casa las entretenía”, comenzó.

“Pues hoy día, me he quedado atónita, porque, primero, estuvieron con lo de las monjas. Ahora están diciendo que la monja tiene una hija, no entiendo, se supone que no tienen hijas”, continuó la querellante sobre el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”.

“Posteriormente, dieron un reportaje de los autos que no pagaban TAG, de los autos clonados, dobleteados. Después empezaron con el tráfico de drogas por pasos no habilitados. Empezaron con el contrabando en la aduana”, agregó Sukni.

“Yo dejé la tele prendida, fui a la pieza de estudio porque tenía una audiencia, eran las 11 y media de la mañana y seguían mostrando puro crimen, entonces en fondo el matinal debería llamarse (...) La mañana criminal, así deberían ponerle”, propuso la abogada.

“De verdad, muestran puro crimen para aterrar a la gente, asustarla y psicosearla. Hasta yo estoy psicoseada, es insólito”, cerró Helhue Sukni.

El descargo de los remedios

El video comenzó con un descargo de la “tía Helhue” debido a que recibió muchas críticas por hablar sobre el precio de los remedios que tuvo que comprar debido a su nuevo resfrío, todo esto mientras sacaba una licencia de una cartera de la marca Louis Vuitton. Ella ironizó con este hecho, y “sacó pica” después de buscar su segundo bolso de la misma marca.

Sin embargo, ella aclaró las críticas que realizó anteriormente. “Efectivamente yo reclamé por los remedios, por una sola razón, yo me lo pude comprar, valía $70 (mil pesos), yo me compré el genérico que valía $39 mil y tantos pesos. Yo reclamo porque hay gente que no puede”, confesó.

“Como todos empezaron a huevear, ‘ay que la tía Helhue lo saca de una cartera Louis Vuitton y compra una receta’. Pues fíjense que sí hueveo, porque hay gente que no puede comprarse las hueas. Yo gracias a Dios puedo, a mi esfuerzo y mi trabajo”, cerró.