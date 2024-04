John Cena explicó por qué Dwayne Johnson no aparece en las últimas películas de “Fast & Furious”

En una reciente entrevista en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, John Cena, conocido luchador de la WWE y actor de la franquicia de “Fast & Furious”, compartió su perspectiva sobre la ausencia de Dwayne Johnson en las últimas entregas de la saga.

Cena destacó: “Ciertamente, hay rumores al respecto. No puedo negarlo. Tienes dos personas muy alfa, impulsadas. Tienes dos. Solo puede haber uno”.

Durante la entrevista, John también mencionó su experiencia en la lucha libre y cómo ha aprendido a adaptarse a diferentes dinámicas. Así mismo lo dijo:

“Hermano, tienes que recordar que me metieron en un vestuario donde tenemos veteranos generacionales. ¿Qué hacía tu padre? Luchaba. ¿Qué hacía tu abuelo? Luchaba”. He estado en ese ambiente, conozco la sala y me adapto a lo que pasa”.

Y continuó: “Me invitan a la casa de alguien, a la familia de alguien. E independientemente de su aspecto físico en comparación con otro ser humano, se trata de una IP que ha tenido nueve entregas y es una película de acción, eso es aire enrarecido. Como mínimo, tiene que haber respeto por eso”.

Rivalidad Johnson y Diesel

La disputa entre los dos luchadores se hizo pública en 2016 cuando Johnson criticó a algunos de sus compañeros de reparto en redes sociales. Aunque Diesel expresó su deseo de que Johnson regresara en una entrega futura, el propio Johnson anunció que no participaría.

Sin embargo, la situación parece haberse resuelto en cierta medida, ya que Johnson hizo una breve aparición en una escena después de los créditos en la última película, dejando abierta la posibilidad de su regreso en la undécima entrega.

A pesar de la ausencia de ‘’La Roca’' en las últimas películas, Cena enfatizó la importancia de mostrar respeto hacia la saga y reconocer el legado construido a lo largo de los años.

Aunque los fanáticos puedan extrañar la presencia de Johnson, John instó a apreciar el logro y la rareza de una franquicia exitosa durante tanto tiempo.