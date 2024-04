Jordi Castell realizó una íntima confesión sobre su dinámica familiar: “Soy profundamente feliz desde que no veo más a esa gente”

En el programa de este martes de “Tal Cual”, el fotógrafo Jordi Castell se sinceró sobre su situación familiar, y cómo la dinámica mutó después de la muerte de su querido abuelo.

Esta conversación salió a flote después de que comenzaron a hablar sobre la crisis de los 50 años que viven los hombres, y el panelista del espacio de TV+ señaló que a esa edad logró conciliarse con las cosas que no pudo realizar, aceptarse y decidió vivir liberado de esas prisiones mentales.

Al ser consultado por Raquel Argandoña sobre qué no pudo cumplir, y esto suscitó que Jordi contara una historia súper íntima familiar. “El Búho estaba vivo, mi abuelo tenía 90 años cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos”, partió relatando.

“Él era el único hombre que me importaba en mi familia, y yo siempre le pregunté ‘¿Qué pasa si me voy?’, y jurándole que yo iba a llegar a su cumpleaños número 90 que era en agosto y yo me fui a principios de marzo”, agregó. A los 50 años decidió vivir su vida a concho, Jordi realizó un significativo viaje a Norteamérica, donde vivió por un año y fue inmensamente feliz.

Las repercusiones del fallecimiento de su abuelo

“Siento que con la muerte del Búho, mi familia se acabó un poco, cambió, porque por supuesto están mi mamá y mis hermanos, pero siento que mi cambio emocional y mi paradigma... Se murió el Búho y yo corté (relaciones) con muchas personas de mi familia que no me interesaba seguir con ellos porque teníamos diferencias irreconciliables, valóricas, culturales”, confesó.

El fotógrafo señaló que él formaba parte de la vida familiar porque sabía que para su abuela era importante que todos estuvieran unidos en la misma mesa. “Pero, yo a esa gente la dejé de ver el día que él murió. Soy profundamente feliz desde que no veo más a esa gente porque es gente con quién nunca tuve algo que ver, en ningún ámbito”, aseveró.

A modo de conclusión, Jordi Castell señaló que “esas cosas pasan cuando tú te enfrentas a una crisis que es valórica, emocional, etaria, todo lo que tú quieras (...) cuando te enfrentas a lo que realmente tienes y eres lúcido, modesto y humilde, que es lo más importante. Lo que no tengo, lo que no soy y ya no fui, ya no sirve”.