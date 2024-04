Muerte de O.J Simpson: ¿Dónde puedo ver la serie sobre el mediático juicio del exjugador de fútbol americano?

El reciente fallecimiento del exjugador de fútbol americano, O.J. Simpson, genera el interés de muchas personas en recordar la controversia que rodeó al también Salón de la Fama, con el juicio que enfrentó por el asesinato de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo, Ronald Goldman.

A pesar de múltiples pruebas en su contra, Simpson y su equipo legal, liderado por Johnnie Cochran, logró una victoria jurídica que despertó gran controversia en el año 1995, denominando ese fenómeno mediático como el “Juicio del Siglo”.

Todos los detalles que se vivieron durante el juicio son retratados en la serie: American Crime Story: Todos vs. O. J. Simpson, estrenado en el 2016.

Detalles de American Crime Story

La primera temporada de “American Crime Story”, titulada “The People v. O.J. Simpson”, cautivó a la audiencia con su representación meticulosa y emocionante del famoso juicio por asesinato de O.J. Simpson en 1994. Esta temporada de diez episodios, creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, se basa en el libro “The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson” de Jeffrey Toobin, ofreciendo una mirada fascinante a uno de los casos judiciales más mediáticos de la historia de Estados Unidos.

La serie cuenta con un elenco estelar que incluye a Cuba Gooding Jr. como O.J. Simpson, Sarah Paulson como la fiscal Marcia Clark, y John Travolta como el abogado de la defensa Robert Shapiro, entre otros talentosos actores. La narrativa se sumerge en los entresijos del caso, explorando los aspectos legales, políticos y sociales que rodearon el juicio y su impacto en la cultura popular.

Desde el inicio, “The People v. O.J. Simpson” sumerge al espectador en la frenética atmósfera del juicio, destacando las tensiones raciales, las estrategias legales y las personalidades dominantes que marcaron el proceso judicial. La serie no solo se enfoca en los eventos del juicio en sí, sino que también examina los personajes involucrados, ofreciendo una visión íntima de sus motivaciones, conflictos y luchas personales.

A través de un guion inteligente y diálogos perspicaces, la serie arroja luz sobre las complejidades de un caso que dividió a la nación y provocó un intenso escrutinio de la aplicación de la ley y el sistema judicial.

¿Dónde se puede ver?

Actualmente se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus.