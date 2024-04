“No tengo que ocultar nada”: Francisco Kaminski revela que en la radio le pusieron condiciones para volver

“Yo no tengo que ocultar nada, no tengo por qué esconderme, no tengo por qué arrancarme de nada y de nadie”, fueron las palabras que Francisco Kaminski le dijo al periodista Patricio Vergara, del programa ‘No es lo mismo’ de Tevex, donde se dieron la pega de ir a buscar al animador hasta la puerta de la radio donde trabaja, eso sí fuera de cámara, según contó el comunicador.

En medio de la polémica separación de Kaminski y Carla Jara, el periodista logró conversar con el animador, aunque según reveló fue el mismo quien le aseguró que en “la radio le prohibieron hablar del tema de su separación”.

“De alguna manera para que el pudiera volver a la radio dijo que no puede dar ningún tipo de entrevista a algún medio de comunicación , porque eso es una de las condiciones que le pusieron”, agregó Vergara en el panel del programa de Tevex.

Fue ahí que Patricio Sotomayor, quien anima el espacio televisivo de Tevex, le preguntó “pero si él no tiene nada que esconder, ¿por qué no puede dar declaraciones?”.

“La radio le pidió que no hablara y no siguiera exponiendo su vida personal, porque él trabaja en un medio de comunicación y le pidieron tajantemente que no hable con absolutamente nadie”, respondió el periodista que sí pudo hablar con Kaminski fuera de cámara.

¿Camila Andrade en Podemos Hablar?

Las palabras del animador llegan en un momento en que se rumorea que Camila Andrade, a quien han relacionado con Kaminski, estaría siendo tentada por el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, para dar su versión de los hechos.

Lo cierto es que en “No es lo mismo” también se encargaron de desmentir esta información, ya que según el mismo Patricio Vergara, habló con Jaime Figueroa, editor de Chilevisión, quien negó que Camila estuviera considerada para aparecer en los próximos capítulos, incluso habría dicho que no está considerada para “este ni los que vendrán en el futuro”.