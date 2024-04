Cannes 2024: Estas son las películas que estarán compitiendo por la Palma de Oro

El prestigioso Festival de Cannes de este año promete ser un evento lleno de emociones y competencia cinematográfica de alto nivel. Con un total de 19 películas en competición, la 77 edición del festival ofrecerá una amplia variedad de propuestas fílmicas que van desde biografías hasta dramas históricos y películas de ciencia ficción.

Una de las películas más esperadas es “The Apprentice” de Ali Abbasi, que narra la historia del joven Donald Trump durante la creación de su imperio inmobiliario en los años 70-80. Otra propuesta intrigante es “Motel Destino” de Karim Anouz, una “comedia sexual” que explora la cuestión del deseo en el año 2024 en Brasil.

La competición oficial de Cannes 2024 está acá

Andrea Arnold presenta “Bird”, una película protagonizada por Barry Keoghan y Franz Rogowski. Jacques Audiard, ganador de la Palma de Oro en 2015, regresa con “Emilia Pérez”, un thriller musical ambientado en el narcotráfico de México y protagonizado por Selena Gomez, Zoe Saldaña y Edgar Ramírez, Magnus Von Horn presenta “The girl with the Needle”.

Si bien el director del festival le dedicó unas palabras a la situación del cine argentino en la conferencia de prensa, hoy hubo una sola película latinoamericana (brasileña) entre las anunciadas para Cannes. Más allá de eso, tiene buena pinta... pic.twitter.com/IR4huzmgrn — Diego Lerer (@dlerer) April 11, 2024

El aclamado director Sean Baker presenta “Anora”, que sigue la vida de una trabajadora sexual entre Nueva York y Las Vegas, mientras que Francis Ford Coppola regresa con “Megalópolis”, una épica historia sobre la destrucción y reconstrucción de una megalópolis, con un elenco estelar que incluye a Adam Driver y Forest Whitaker.

David Cronenberg sorprende con “The Shrouds”, una película sobre la pérdida de seres queridos y la conexión con los muertos, protagonizada por Vincent Cassel y Diane Kruger. Coralie Fargeat presenta “The Substance”, un filme gore que marca el regreso de Demi Moore a la pantalla grande. Payal Kapadia filma el deseo de dos mujeres en India en “All we imagine as light”, mientras que Yorgos Lanthimos vuelve con “Kind of Kindness”.

Un año prometedor para Cannes

Miguel Gomes narra la historia de un funcionario británico en “Grand tour”, mientras que Christophe Honoré homenajea a Marcello Mastroianni en “Marcello Mio”, con Catherine Deneuve y Benjamin Biolay en el elenco. Jia Zhang-Ke presenta “Caught by the tides”, una epopeya fílmica que atraviesa 25 años de historia de China.

Gilles Lellouche presenta “L’amour ouf” y Agathe Riedinger debuta con “Diamant Brut”. Paul Schrader reúne a Uma Thurman y Richard Gere en “Oh Canada”, una adaptación de un libro de Russell Banks. Kirill Serebrennikov se centra en el escritor ruso Eduard Limonov en “Limonov, the ballad of Eddie”, mientras que Paolo Sorrentino filma los amores imposibles en “Parthenope”.