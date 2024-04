“Él era mi amigo y...”: Pancha Merino desclasificó la traición de un colega del mundo de la actuación

La actriz Pancha Merino generalmente no tiene ni un tapujo de decir lo que verdaderamente piensa sobe algún determinado tema o una persona en cuestión en el panel de “Tal Cual”. Especialmente cuando se trata del “dueño del teatro”, un excolega que Raquel Argandoña saca a colación cuando quiere hacerle una jugarreta a su compañera, quien se molesta que le cuelguen un romance que nunca sucedió.

En el capítulo del miercoles, las tres mujeres del programa de TV+, Merino, Argandoña y Marlen Olivari, comenzaron a hablar de los tres amores más importantes que las personas tienen en la vida. La actriz recordó la vez en que enfrentó a su primer amor después de terminar con él y ser víctima de crueles comentarios del joven, y ahí es cuando la animadora le consultó si es que en ese momento ya estaba “pololeando” con el “dueño del teatro”.

La aclaración de Pancha

Ahí es cuando Francisca decidió colocar los puntos sobre las ies, “la gente cree que yo anduve con él, Raquel por favor di que estás bromeando porque con ese tonto jamás”, lanzó. Por esto, la Quintrala dijo que “estamos hablando de una persona que siempre decimos que ando con la Pancha, pero ella lo niega. Yo lo encuentro un amor”.

Pancha Merino seguía defendiéndose de esas acusaciones y dijo que “si yo hubiese andado con él, lo hubiera dicho, pero no. Yo estoy enojada con él porque me sacó de una obra de teatro. Una obra de teatro en la cual yo estaba contratada por el conductor, y como es ‘winner’, me sacó y cambió el elenco”.

Argandoña le pidió que no le siguiera teniendo rencor, y la actriz contestó que “no, porque él era mi amigo y a los amigos no se les hace esas cosas. Además, el productor me había elegido a mí”.