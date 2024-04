“Eres el segundo de vacaciones”: Nicolás Solabarrieta se enfrascó en una fuerte discusión con Fabio Agostini

El reality de Canal 13, “Tierra Brava”, está a días de la gran final y coronará al flamante ganador de esta experiencia que comenzó en septiembre del año pasado. Este próximo domingo 21 de abril, se realizará la final en vivo entre dos de sus competidores.

Ahora sólo quedan los semi finalistas en la casa, Shirley Arica, Nicolás Solabarrieta y Fabio Agostini, quienes están esperando que se sume Luis Mateucci o Gabrieli Moreira al selecto cuarteto. Mientras que Botota Fox sigue en la casa tras ser eliminada.

El grupo comenzó a compartir en la terraza, y el hijo de Fernando Solabarrieta mencionó que quiere ver un duelo entre capitanes, es decir, entre el español y el argentino. “Sí, claro, para ti es de puta madre”, lanzó Agostini, y el chileno respondió que obvio.

“A mí me encantaría ver un duelo entre ustedes dos en la semifinal (Mateucci y Solabarrieta), y yo con Shirley”, dijo Agostini. Por su lado, Gabrieli Moreira destacó a su expareja como el mejor competidor, y tanto Nicolás como Arica no estaban de acuerdo. “Él no es el mejor de los tres”, lanzó el joven.

Luis Mateucci personalmente afirmó que “a mí me chupa un huevo. Yo tengo que ganar y tengo que ganar, me chupa un huevo si seas vos (Fabio), sea Nico, sea Shirley o la chuchuca. Sin dolor, sin lesiones”. El español respondió que él estaría reventado con la Botota.

La fuerte discusión entre Nicolás y Fabio

Ahí es cuando Nicolás Solabarrieta intervino claramente molesto. “No reclames tanto porque después de Miguelito, eres el segundo de vacaciones. Fuiste a dos salvaciones, una porque la cagaste vo’ porque te escapaste”, lanzó el exfutbolista. El español también se ofuscó y dijo que le ganaría a todos en salvación.

“La única prueba que me ganaste fue porque tienes más fuerza que yo, pero en agilidad te reviento, y cinco banderas no aguantas”, agregó Solabarrieta, y el español dijo que le ganó por paliza mientras seguían comentando la prueba en cuestión que fue la de los carros.

Solabarrieta agregó que cuando perdieron él nunca se puso en riesgo y se auto nominó para salvar a alguien de su equipo, y Agostini respondió que eso sería una pelotudez. Nicolás continuó diciendo que no corresponde que el capitán ponga en riesgo a todos a sus compañeros, mientras que él se quedaba de brazos cruzados.

“Por ser capitanes somos los que más críticas nos llevamos, los que más decisiones de mierda tenemos que tomar (...) los que más estrés tenemos”, argumentó Fabio. “No estoy de vacaciones como dices”, cerró Fabio, y Nico se disculpó por sus dichos.