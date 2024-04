Kenita Larraín mostró su agradecimiento con el programa “Sígueme”: “Fue como abuenarme con la farándula”

Este viernes es el último capítulo del programa de farándula de TV+, “Sígueme”, que contará con la presencia de María Eugenia Larraín, mejor conocida como “Kenita”. Esta semana se anunció la salida de la numeróloga del espacio donde ha estado desde octubre del año pasado.

“Yo avisé a TV+ que renunciaba porque necesitaba destinar más tiempo a proyectos que tienen que ver con lo que yo hago con lo que me apasiona hacer y más con mi expertiz en la numerología y sanación”, confesó la autora del libro “El camino de tus números”.

En conversación con Publimetro, Larraín habló sobre su paso por el espacio de farándula. “Para mí la experiencia en ‘Sígueme’ fue muy grata, estoy súper agradecida de TV+ y el programa. Yo doy un paso al costado en su mejor minuto porque le ha ido increíble en rating, está en su mejor momento. No es que me baje cuando el barco se está hundiendo, todo lo contrario, en su mejor momento”, partió.

“Hago esto porque siento que ya cumplí un ciclo ahí. Llevo prácticamente 7 meses y estoy feliz porque varias cosas lindas me pasaron ahí como por ejemplo reconciliarme con Daniella (Campos), conversar con ella después de 20 años, y arreglar las cosas. Sanarnos para poder avanzar y evolucionar nosotras. No seguir en la pelea que era una energía que claramente no le sumaba a nadie”, añadió.

La nueva perspectiva de la farándula

Por otro lado, María Eugenia reflexionó sobre cómo “Sígueme” la ayudó a ver el espectáculo desde otra vereda. “Yo siempre estuve desde el otro lado que era la personas de la que hablaban de su vida o criticaban u opinaban”, comentó.

“En este caso, estar de panelista en un programa de espectáculos me hizo darle otra mirada a esta forma de opinar. Yo siempre traté de hacer un trabajo responsable, dando mi opinión y en ningún caso sentirme dueña de la verdad. También fue un aprendizaje para mí, fue como abuenarme con la farándula”, agregó la numeróloga.

Finalmente, Kenita Larraín le dedicó unas lindas palabras al espacio donde estuve por más de medio año. “Estoy muy agradecida con TV+ y el programa ‘Sígueme’. Me encontré con lindos compañeros de trabajo y un gran equipo. Me voy con mucha pena por un lado porque los voy a extrañar, pero también con la tranquilidad de saber que al programa le está yendo increíble. Espero que así siga siendo”, cerró