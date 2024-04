“La más real de las Kardashian Jenner”, Kendall se muestra sin filtros y deja ver manchas y ojeras sin temor

Las Kardashian Jenner siempre han sido acusadas de ser “plásticas”, “superficiales”, y excederse con los retoques, cirugías y filtros en las redes para no mostrarse reales, sino dar una visión “perfecta” e irreal.

Desde Kim hasta Kylie constantemente son criticadas por retocar sus fotos para parecer mujeres “perfectas” cuando en realidad no lo son, e incluso aseguran que sus cirugías y retoques las hacen lucir más viejas.

Sin embargo, recientemente una de las famosas hermanas se mostró real y sorprendió gratamente a todos en redes, recibiendo miles de halagos.

Kendall Jenner se muestra sin filtros y deja ver sus ojeras y manchas sin temor

Kendall Jenner recientemente compartió un video para la revista Vogue en el que se está maquillando y para ello se mostró sin una gota de maquillaje ni filtros mostrando su rostro real.

La famosa modelo dejó ver sus ojeras, manchas y probó que tiene un rostro real como todas “imperfecto” y así es hermosa.

Incluso se puede ver que sus ojos no son tan rasgados ni levantados, tiene una nariz más normal y menos refinada, las cejas no son tan levantadas, y sus mejillas no son tan delgadas, algo que está bien y la hace hermosa, pero no es la realidad que había mostrado, hasta ahora.

Por eso, la joven se llevó miles de halagos y la compararon con sus hermanas, asegurando que es un ejemplo.

“Que bella es esta mujer al natural”, “Kendall al natural es espectacular, ojalá se mostrara más así”, “la más real de las Kardashian Jenner”, “ojalá te viéramos más así Kendall tan real”, “wow amé verte así, te ves más hermosa que con filtros y maquillaje”, “eres hermosa, la más bella de tus hermanas”, “divina esta mujer, las hermanas deben aprender”, fueron algunas de las reacciones.

Kendall Jenner y sus hermanas acostumbran a mostrarse maquilladas en redes y con filtros ocultando su rostro real, pero por primera vez una de ellas mostró su realidad y fue aplaudida en redes.