“Le aseguro que estaré”: Christian Pino sorprende con inesperada confesión de su propuesta matrimonial a Karla Rubilar

Una inesperada revelación ofrecerá este sábado el periodista Christian Pino, quien en una entrevista en conjunto con la exministra Karla Rubilar en un programa de TV+, contará detalles de la propuesta matrimonial que le hizo a la doctora.

La comentada propuesta que se conoció en redes sociales será el eje de la entrevista que Fran Sfeir le hará a la pareja en el programa “Sin culpa”, estelar que se emitirá desde las 22:30 horas en la señal televisiva, y en el que si bien Rubilar sincerará sus aspiraciones presidenciales y que junto al periodista -y futuro marido- vivirá en la comuna de Puente Alto, centrará la atención cuando el exrostro de TVN reconozca que el fallecido expresidente Sebastián Piñera “era el único que sabía que le pediría la mano a Karla”.

El recuerdo a Sebastián Piñera

Según informa lahora.cl, en el revelador momento el periodista asegurará que el mandatario, fallecido luego de capotar con su helicóptero el pasado 6 de febrero en el Lago Ranco, incluso se comprometió a estar en la boda.

“Le conté en diciembre del año pasado y me dijo: ‘Le aseguro que estaré en su matrimonio en abril’. El presidente Piñera murió sabiendo que le pediría la mano a Karla”, contará Pino.

Era el único que sabía que le pediría la mano a Karla — Christian Pino

La entrevista del estelar que debutará mañana en las pantallas de TV+, consigna el medio nacional, no sólo girará en torno al matrimonio de la pareja, sino que además en el futuro político de la candidata a alcaldesa en Puente Alto, quien dejará en evidencia sus aspiraciones al sillón de La Moneda.

“Antes siempre decía que no. Ahora me digo: ‘Por qué no?’. ¿Por qué no podría ser presidenta de Chile’”, sincerará la política, quien asegurará a Sfeir que “vamos a vivir (con sus hijos y Pino) en Puente Alto”, comuna “de la cual su familia es originaria”, puntualiza el medio nacional.