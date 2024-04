“Me ha ayudado a redescubrir mi sexualidad”: Nicole Block revela su experiencia al desnudo en Arsmate

Nicole Block Tuvo un breve paso por el reality Tierra Brava, pero, al parecer un gran futuro en la plataforma Arsmate. Esto, debido que su cuenta de contenido para adultos figura dentro del top ten de las creadoras más influyentes, precisamente en el sexto lugar.

Según comenta a Publimetro , la idea “surgió a raíz netamente de una necesidad económica y de independencia”, revelando que la convivencia con su gran grupo familiar era un verdadero reality y necesitaba independizarse.

“Hace dos años me separé y mi papá me mantenía, porque con mi trabajo de ‘ínfluencer’ las lucas no me alcanzaban, aparte dedicaba harto tiempo en generar contenido de TCA (trastornos de la conducta alimentaria) y ayudaba mucho a las pymes. Pero, ya tengo 34 años y necesitaba mi libertad. Por ahí una amiga me comentó que este tipo de plataformas eran súper rentables y que el contenido no tenía que ser grotesco o burdo”.

Respecto a compartir contenido erótico con sus suscriptores relata que la experiencia le ha permitido liberar sus bajos instintos y redescubrir su sexualidad.

“Mi contenido tiene todo lo que te puedas imaginar”, se ríe. “Bueno como soy actriz me gusta hacer personajes pero obviamente en su versión hot, ya tenemos: La princesita, la pintora, la conejita, Britney Spears en “Baby one more time”, remakes de escenas de películas como “American beauty y bajos instintos”. También empecé a experimentar con el bondage y obviamente contenido más casero en mi día a día como Nico Block. Lo que les aseguro es que no se dejarán de sorprender: creatividad, sensualidad, erotismo y dedicación podrán ver en mi Arsmate: Nicoblock, ya que cada vez estoy más jugada y menos cartucha. La verdad es que esta plataforma me ha ayudado no solo en un sentido económico, también a redescubrir mi sexualidad y seguridad, a probar cosas nuevas y a estudiar sobre el tema”, destacó.

¿Algún fetiche de tus suscriptores?

“Ya varios me han pedido comprar mis calzones… pero usados!”, se ríe nuevamente, agradeciendo la buena onda de la gran mayoría, aunque que también reconoce que su belleza genera anticuerpos en detractoras.

“Quiero decir que me encanta la buena onda de todos. De verdad que estoy muy agradecida! Han sido unos solcitos bellos! me dan ideas, referencias, son preocupados, atentos, muy cariñosos! Algunos extremadamente cariñosos jajajaja y obviamente alguna que otra heater (digo “alguna” porque la mayoría lamentablemente son mujeres) pero para mí no es relevante. Hay otras chicas que me apoyan montón, así que agradecida y feliz!!!”.

Además, destaca a la plataforma Arsmate porque “es una verdadera herramienta digital de trabajo en Chile, que me ha ayudado no solo a mí, si no que a muchas personas más”.

Finalmente, sobre realizar alguna colaboración, asegura que “creo que más adelante podría ser… pero no sé con quién la verdad”, se despide la exTierra Brava, mientras se prepara para realizar un nuevo contenido para sus suscriptores.