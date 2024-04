“Por qué no llamé o por qué no contesté”: Savka Pollak explica la razón que la tiene disfrutando la soltería

Un total portazo al amor de pareja. Así se refirió la animadora de TV Savka Pollak tras ser consultada sobre la idea de tener una nueva relación sentimental, tras el término de su pololeo hace cuatro meses atrás.

Fue en entrevista con el medio LUN que la periodista señaló que su soltería la tiene feliz de la vida, asegurando que el amor entre dos personas “está sobrevalorado”.

“Creo que la idea de estar en pareja está absolutamente sobrevalorada. Y eso es lo que hace que las relaciones al final fallen. Hay mucha expectativa que termina en desencanto. Proyectar ese amor romántico con el príncipe que me va a salvar de todos mis pesares, dolores y tristezas, nunca ocurre en realidad. Eso es demasiado para cualquier persona...”, explicó.

Según su parecer, “(el amor) es una ilusión. Pienso que hay muchas maneras más de ver la vida, aunque el medio piense lo contrario”.

De igual forma reconoce, que “me hace ilusión tener un compañero con quien terminar mi vida para disfrutar, pero no estoy preocupada de eso. Estoy feliz haciendo mis cosas”. Agregando que ya no tiene que estar preocupada de “si el gallo llamó o no me llamó. O con el tipo preguntándome por qué no llamé a por qué no contesté”.

“No es algo que me atraiga”

Tiempo atrás también se refirió a la posibilidad de ingresar a un reality, asegurando que tampoco estaría dentro de sus intereses actuales, a menos que hubiese una buena oferta económica.

“Hace poco me invitaron a participar del reality ‘Tierra brava’, pero no es algo que me atraiga”, sinceró.

¿El motivo? La atención que merece el cuidado de su hija menor, Laura, de ocho años. “Tengo una crianza con la ‘Lauri’ súper cercana, y no tengo quién pueda suplirme si no estoy. Ella lo habría pasado súper mal, no estaba dispuesta a ese costo para ella”, argumentó.

Sin embargo, dejó en claro que, de todos modos, era una oferta tentadora, pues le ofrecían una suculenta suma de dinero por ingresar al formato de telerrealidad de Canal 13.

“Era una millonada, ahí salía de todas las deudas. Lo que me ofrecían de ese reality era para salir de todo, pero el costo era demasiado alto”, sopesó finalmente.