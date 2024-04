“Puede que me ofusque y ahí se fue todo a la chuch...”: Neme confiesa con total sinceridad por qué no animaría Viña

El animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, se descartó ante una supuesta candidatura para animar el Festival de Viña del Mar 2025, en caso de que Mega se adjudique la licitación del certamen por los próximos cuatro años.

Al ser el único canal que presentó una oferta a la Municipalidad de la Ciudad Jardín, todo indica que la casa televisiva de Vicuña Mackenna será quien entregue las gaviotas hasta el año 2028. Por lo mismo, la carta que suena más fuerte como animadora es Karen Doggenweiler, pero aún no existiría un nombre claro respecto a su acompañante sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Fue así como el periodista decidió aclarar que él no sería la persona indicada, puesto que no tendría “ningún músculo” para realizar una buena animación.

“Yo soy una persona absolutamente pésima para seguir órdenes. No me puedo ceñir mucho a una pauta. Mi mente funciona de una mente muy delirante y eso es absolutamente peligroso como un certamen del Festival de la Canción de Viña del Mar”, explicó al programa Que te lo digo.

Neme se descarta como posible animador de Viña

Además, agregó que “son atributos absolutamente contrarios a los que se requieren para animar el Festival. Me encanta estar fuera, incluso de la mesa de nombres. No tengo ningún interés, y no tengo ninguna herramienta tampoco. Ningún músculo comunicacional para un evento de esas características”.

Finalmente, explicó que ante una pifiadera o no le deje terminar “yo puede que me ofusque, mande todo al carajo y ahí se fue todo a la chuca”, señaló con absoluta sinceridad.

Según explicaron en el programa de Zona Latina, dentro de los nombres que se barajarían se encuentran integrantes del área dramática del canal, exanimadores del Festival como Julián Elfenbein o Rafael Araneda e, incluso, el actor que triunfa en el extranjero Pedro Pascal. Sin embargo, todo dependerá si la Municipalidad acepte la oferta del canal.