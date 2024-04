“¡Quiero saber qué hay detrás...!”: El curioso momento entre Martín Cárcamo y la productora de“¡Qué Dice Chile!”

Un simpático momento se vivió en el programa de concursos de Canal 13 “¡Qué Dice Chile!” animado por Martín Cárcamo. Esto después de que el comunicador encarara a una de sus productoras, Viviana Paulina, por un particular vínculo con el animador de su competencia directa que le está ganando en sintonía.

Él se tomó un momento en el programa para confesarse después de una noticia que recibió. “Yo hasta el día de hoy era un hombre feliz, y uno que había construido una relación muy importante con una persona de este programa”, comenzó.

Martín reveló que existe un grupo de WhatsApp del programa, en donde él no está considerado, sino que otra gente del equipo. Sin embargo, el animador tuvo acceso a ese grupo, vio conversaciones y una fotografía que le hubiese gustado no haber visto.

“Una fotografía enviada por la señorita aquí presente, con mucho orgullo además, se jactaba de la foto”, introdujo Martín antes de exhibir la foto que se sacó su productora con el animador del programa de al lado “¡Ahora Caigo!”: Daniel Fuenzalida.

¡Qué dice Chile! Gentileza: Canal 13

Los celos de Martín y la explicación de Viviana

Inmediatamente comenzó a sonar “Traicionera” del cantante Sebastián Yatra, todo esto mientras enfocaban a la productora que se reía durante esta escena. Al momento de pedirle explicaciones a su compañera de trabajo, Viviana partió bromeando asegurando que ella no era la de la foto y que ésta estaba trucada. “¡Esa chasquilla no es mía!”, lanzó.

Él comenzó a celarla y le dijo que “conmigo no hay una foto de esa característica. Incluso nunca ha estado tan cerca mío, ni tan abrazada a mí y ni siquiera con esa sonrisa genuina. A mí lo único que me dice es que llego tarde, que no tengo poto y aquí estoy ultra solo, pensando que me cambiaste por otro, como dice la canción”.

“Yo a Daniel lo conozco desde hace 25 años, le tengo una estima tremenda y ahora resulta que es nuestra competencia, y me enorgullece tenerlo como competidor, porque hace que cada uno sea mejor en su labor... pero ¡Otra cosa muy distinta! ¡Muy distinta! Es lo que está ocurriendo aquí, así que ¡Quiero saber qué hay detrás de esta fotografía!”, dijo.

Viviana se defendió y aseguró que “él me insistió, él me pidió una foto, él me dijo ‘ándate conmigo’ y yo le dije: ‘no, me voy a quedar con el rucio cabeza de pichi, aunque no tenga poto, aunque llegue tarde’. Él es mi mejor animador”. Acto seguido, se abalanzó al animador para darle un afectuoso abrazo de reconciliación. Martín volvió a sus labores sin antes decir que esa era la respuesta que quería escuchar, y pedirle un aplauso para el exHuevo.