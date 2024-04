Carla Ochoa reveló cómo salió del paso luego de que le pidieron matrimonio durante un viaje

La modelo Carla Ochoa estuvo presente en el último capítulo de “Podemos Hablar”, el estelar de conversación de Chilevisión, en donde ella compartió una anécdota de un viaje que fue “arruinado” después de una negativa de ella ante una importante pregunta que le realizó su pareja.

“Yo estaba pololeando llevaba varios años en pareja y estaba súper feliz. Nos fuimos de viaje a celebrar la vida, el amor. Pasamos lindos días disfrutando de la vida y el amor, todo rico y la cosa es que un día almorzamos, piscinita, playita y nos vamos a la habitación”, partió contando.

“Entré a la habitación y veo todo hermoso, flores, pétalos en el suelo, globos, una música especial, miro y de repente entra un caballero con una champaña rica. Todo este espectáculo y dije: ‘mi amor, qué cosa más hermosa, qué lindo, ¿Qué estamos celebrando? ¿La vida el amor?’”, agregó.

El problema de Carla Ochoa con el matrimonio

Carla relató que su pareja comenzó a decirle: “mi amor, llevamos varios años, yo quiero que seas mi mujer para toda la vida y quiero casarme contigo”. Ella continuó contando que lo miró y le respondió: “¿En serio? Yo creo que tienes que pensarlo un poco, ¿Estás seguro?”. Él quedó shockeado y quedó para adentro.

“Bueno, hasta el día de hoy lo está pensando, pero te juro que por Dios, no le dije que no, pero esa fue mi respuesta. En vez de decir: ‘¡Mi amor, qué rico! ¿Cuándo nos casamos? Ahí me di cuenta que tengo un tema con el matrimonio porque anteriormente ya había dicho que no a dos matrimonios”

Esta era la tercera vez que le pedían matrimonio a Carla Ochoa, y su tercera negativa. “Ahí me di cuenta que es un tema que tengo hasta el día de hoy, lo estamos trabajando para ver qué sucede, pero fui aguafiestas”, agregó.

Al ser consultada sobre su estado sentimental actual, Ochoa dijo que “estoy soltera hace harto rato porque me he dedicado a trabajar”.

Finalmente, sobre cómo terminó la relación con dicho hombre, “yo creo que lo salvé también (...) El amor no se acabó, nunca se acabó, sino que se transformó”, cerró.