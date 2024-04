Kenita Larraín se despidió emocionada del programa “Sígueme”: compartió lindo momento con Daniella Campos

Este viernes fue el último día de la numeróloga Kenita Larraín en el panel del programa de farándula de TV+, “Sígueme”. Tras más de medio año en dicho espacio, María Eugenia decidió emprender nuevos rumbos, específicamente en el área que la apasiona que es la numerología y la sanación personal.

Al final del capítulo, la animadora Julia Vial se puso de pie para despedir a su compañera de trabajo. “De las cosas que estoy muy feliz (...) es haber descubierto una tremenda mujer, entretenida, chora, para sacar el sombrero, tiradora para adelante. De verdad, siento que me gané una amiga. Agradecerte por toda la buena onda, el cariño y la luz que siempre nos entregaste”, señaló la animadora.

Cuando fue el turno de Kenita de hablar, ella comenzó agradeciendo a sus compañeros de trabajo tanto detrás como frente de cámara. “Son un gran equipo, estoy encariñada con todos. Esta decisión la tomo desde la tranquilidad, me da mucha pena, pero me voy en un momento en el que el ‘Sígueme’ está triunfando”, comenzó la autora de “El camino de tus números”.

Las palabras de Kenita

Kenita estaba comenzando a llorar y cuando notó que su compañera Daniella Campos también estaba emocionada, le pidió que la acompañara. “Quiero agradecer a TV+. Ojalá sea un hasta pronto y no un ‘hasta siempre’. Han sido maravillosos conmigo”, dijo con la voz quebrada mientras recibía un ramo de flores.

“No sólo tuve la oportunidad de conocerlos más, sino que de conversar...”, comentó y miró a Daniella para darle un abrazo afectuoso mientras ambas lloraban de la emoción. Ellas fueron enemigas por culpa de un hombre con quien estuvieron vinculadas románticamente, y ahora se reconciliaron gracias al programa, “(tuve la oportunidad) de conversar y arreglar las cosas con Daniella después de 20 años”, agregó entre lágrimas.

“Eso se lo agradezco al ‘Sígueme’ y a TV+ por esta oportunidad que al principio no quería tomar, pero que hoy estoy segura que la tomé súper bien (...) Al principio no entendía qué hacía en un programa de espectáculos y farándula, pero al final el destino me trajo era porque algo tenía que aprender y transmutar. No sólo fue la relación con Daniella de arreglar, la guerra no le hace bien a nadie”

“Además, me reencanté y me amigué con la farándula porque yo siempre estuve desde el otro lado, y yo era a la que criticaban, inventaban cosas, me trataban súper mal. Era otro tiempo, otra farándula y ya no siento eso. Lo traté de hacerlo con respeto y cariño, espero haberlo logrado”, cerró mientras lloraba.