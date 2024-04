¿Otra dedicada a Christian Nodal? Belinda regresa al trabajo tras su percance de salud, con adelanto de nuevo tema

Belinda parece estar al 100 por ciento después de haber atravesado por una situación de salud, que la llevó a estar internada un par de días. La cantante hispanomexicana posteó en su cuenta de Instagram cómo regresó a los estudios, para mostrar un adelanto de su nuevo tema musical, en colaboración con Natanael Cano.

Es oficial que Belinda se adentra en el mundo de los “corridos tumbados-coquettes”. El estilo musical del nuevo tema lo demuestra con las letras y las fusiones de sonidos que se pueden escuchar en el posteo de la cantante.

En el inicio del video, se escucha una parte de la letra cantada por Belinda que dice así: “Y aun recuerdo, como lo hacíamos y amanecíamos abrazados”. Los internautas de las redes sociales de inmediato explotaron al decir que es una nueva dedicatoria a su relación con Christian Nodal.

Sin embargo, gran parte de la comunidad que la sigue en las redes sociales se enfocó en destacar cómo Belinda está sumergida en este nuevo estilo musical, y como se sorprenden de verla haciendo un featuring con Natanael Cano.

“Nunca imaginé ver a Beli con el Nata”, “esta Beli me esta haciendo escuchar lo que nunca”, “a mi no me importa si ahora traes ese género, es ‘Santa Belinda’ y la queso”, “corridos coquette🤯. Me encanta este estilo”, “la princesa del pop latino será la princesa de los corridos tumbados”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo de Belinda.