Shakira anuncia su gira mundial de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira fue la gran sorpresa que el productor Bizarrap tenía prepara para lo que era su actuación en Coachella, y es así como la colombiana salió desde la parte baja del escenario sobre una plataforma que se elevó y se fondo se leía la frase “La loba se viene”.

La cantante inició su presentación con el tema ‘La Fuerte’ el cual es su segunda colaboración con el argentino y que está incluido en su más reciente producción discografía ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que se lanzó el pasado 22 de marzo.

“Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira, Biza. ¡Me voy de gira por fin! ¡Sí! Al fin nos vamos de gira empezando aquí. Empezando aquí este noviembre, este año, en esta ciudad ¡No puedo esperar! ¡No podría haber pedido más! Muchas gracias” — Shakira

Tras dar a conocer la noticia de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que iniciará en el Acrisure Arena, la cantante continuó con el himno del año 2023 que no es otro que la ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ en medio de la euforia de los presentes quienes no dejaron de corear el tema en toda Coachella.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es el primer lanzamiento simultáneo de la cantante en vinilo y digital con cuatro portadas. El disco tiene cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda, confianza; el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad, y el diamante la fuerza y la resiliencia.

La aparición de la cantante en Coachella prepara al público para otras presentaciones sorpresas como la que dio semanas atrás en el Time Square de New York como parte de lo que es la promoción de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Se estima que en los próximos días Shakira estaría lista para liberar un nuevo video musical, el que corresponde a la canción ‘Última’ el cual grabó en New York.

Es de recordar que la cantante no salía de gira desde ‘El Dorado’ que inició en junio de 2018 en Hamburgo, Alemania y finalizó noviembre de 2018 en Bogotá, luego de sufrir una enfermedad que la dejó sin voz, y de la que pudo recuperarse al tiempo.