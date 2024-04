“Verlo es una mezcla de orgullo y preocupación”: papá de Pedro Pascal recordó luxación que sufrió su hijo en “Gladiador 2″

De alto impacto fueron las primeras imágenes del filme “Gladiador 2″, protagonizado por el chileno Pedro Pascal, y se se viralizaron este viernes luego de ser presentadas el jueves en la CinemaCon.

Una megaproducción dirigida por Ridley Scott, y que se sitúa como la secuela del exitoso filme de 2000, con Rusell Crowe y Joaquin Phoenix como protagonistas, pusieron al actor nacional nuevamente en la órbita mundial, un sitial del que habló su padre, José Balmaceda.

Orgullo por Pedro Pascal

Reconocido por ser un gran lector de la historia romana, Balmaceda sincera que apenas supo del proyecto cinematográfico que llegará a las salas de cine a fines de noviembre de este año, se puso nervioso.

“Cuando me contó me puse nervioso. Las secuelas corren el riesgo de no llegar a la altura, pero esta podría ser la excepción. Por ejemplo, ‘El Padrino 2′ supera a la primera”, señaló el papá de Pascal en lun.com.

Le costó dormir. Se luxó un hombro en la pelea con Lucius; Paul Mescal es puro músculo y lo tiene que golpear y se le salió un hombro — José Balmaceda

“Yo estaba preocupado, Pedro también un poco, pero en la medida que se desarrolló la trama y su relación con los otros actores y el director (Scott), la calidad de la filmación y todo lo que construyeron alrededor del set, me dio más tranquilidad”, agregó el progenitor del actor, un fanático de la cultura romana.

Pedro Pascal en el filme "Gladiador 2". Fuente: Captura de pantalla del teaser del filme "Gladiador 2".

“Me gusta mucho leer sobre Roma. He leído ‘Las memorias de Adriano’, a Séneca. También he ido a unas clases de historia con unos viejos retirados que vivimos en la costa”, dice.

Los temores del papá de Pedro Pascal

Retomando los motivos de sus primeros miedos al conocer del trabajo de su hijo, José expone que ellos no fueron precisamente por la actuación de Pascal en dicha película, sino que obedecen a sus habituales temores por cada uno de los proyectos en los que interviene su hijo.

“En realidad, me pongo nervioso con cualquier cosa, ahora está trabajando en una película con Joaquin Phoenix y Emma Stone”, cuenta Balmaceda, quien no duda en destacar la generosidad del actor detrás de “Guasón”.

Cuando me contó me puse nervioso. Las secuelas corren el riesgo de no llegar a la altura — José Balmaceda

“Mi hijo lo encontró dadivoso, cuando estás en la misma escena, él da mucho para que actúes”, recuerda.

“La pasó bien filmando, pero Malta (país donde se grabaron las escenas del filme) no le encantó porque estaban alojando en la mitad de un pueblo y muchas festividades requerían el continuo sonido de las campanas de las múltiples iglesias. Le costó dormir. Se luxó un hombro en la pelea con Lucius; Paul Mescal es puro músculo y lo tiene que golpear y se le salió un hombro”, revela.

“Verlo en un filme como este es una mezcla de orgullo y preocupación porque uno piensa en lo que dice la gente, las críticas justas o injustas que pueden haber, pero siento orgullo, orgullo y más orgullo”, finaliza.