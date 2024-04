Al más puro estilo de “Bajos Instintos”: Nicole Block entregó más detalles sobre su cuenta de contenido para adultos

La actriz Nicole Block le dio un giro a su carrera, y decidió sumarse a la plataforma de contenido para adultos, Arsmate. Ella decidió crear su propia cuenta, en la cual sumará sus dotes teatrales para entregar una experiencia distinta a sus suscriptores.

En conversación con Publimetro, la exparticipante de “Tierra Brava” entregó más detalles sobre el contenido que hace para su cuenta en dicha plataforma. “Como buena actriz, muchos personajes, he hecho remakes como ‘American Beauty’ y ‘Bajos Instintos’, que fue lo último que subí, haciendo la escena de Sharon Stone, la de cruzada de piernas, pero con más picardía”, reveló.

Con respecto a la película de la década de los 90s, protagonizada por Michael Douglas y Stone, la actriz dijo que no sólo hizo la recreación de esa icónica escena. “Le puse un poco más de color porque junté la primera escena, la del asesinato con la del interrogatorio”, detalló Nicole Block.

Sobre esta nueva fuente de ingresos, ella contó que es mucho más rentable que la televisión, incluso que su paso por el reality de Canal 13. “Llevo un mes y estoy muy contenta, muchas gracias a mis suscriptores y todos quienes me han apoyado. Hay haters, obviamente, pero (da lo mismo)”, comentó.

¿Cómo fue su paso por “Tierra Brava”? ¿Volvería a las teleseries?

De igual forma, Nicole Block se refirió a su paso por el programa de Canal 13, “Tierra Brava”, y señaló que “estoy muy agradecida del reality porque fue una experiencia extraña, digo que es como un psiquiátrico más piola”.

Ella contó que mantiene contacto con Fabio Agostini, con quien tuvo un fugaz romance, pero la actriz aseguró que ya no está disponible para relaciones, y por eso le aprovechó de mandar un recado. “Yo estoy en un momento en el que quiero estar sola, sorry Fabio, aunque lo sepas por acá te mando a la ‘friendzone’”, lanzó.

Finalmente, la actriz descartó volver a las teleseries. “No he querido volver porque no me gustó el ambiente, lo encontré bastante tóxico, encuentro que hay que ser muy zalamero (...) Yo no estoy para ser lame botas”, concluyó Nicole Block.