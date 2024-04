“Debe tener una magia”: Helhue asegura que las parejas deben esperar hasta el matrimonio para vivir juntas

“Filo, a mí me da lo mismo”, asegura la abogada Helhue Sukni, quien de esta forma dio por superada la polémica que provocaron en redes sociales sus últimas declaraciones durante el matrimonio de su hija Widad Rabi, donde aseguró que las parejas deben esperar hasta el casamiento para irse a vivir juntas.

“El matrimonio de la Widad fue hermoso, todo lo que querían, pero ella se había ido a vivir antes con Alvarito (Nazal). Y creo que (en ese caso) la magia (de casarse) se va. Esa magia se da exclusivamente si la persona vive con sus padres y se va casada. Que salga de la casa de la madre o del padre casada, vestida de blanco”, señaló en su momento la abogada.

La postura de Helhue Sukni

Tal postura, que Sukni asume viene de “mentalidad antigua”, fue la que usó para cuestionar la noche de bodas de su segunda hija. “Se fueron a un hotel (...) pero yo digo, cuál es el brillo si ellos ya vivían juntos. Si no hubieran vivido juntos sería distinto. Sería mucho más bonito, mucho más mágico”, señaló en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Yo hablo tantas chifladuras, pero qué te puedo decir, esa es mi postura y no la voy a cambiar”, sostiene Helhue en conversación con lun.com.

Cuál es la gracia de irse a un hotel en la noche de bodas si el día anterior estuviste durmiendo con esa persona con la que convives. No veo la magia — Helhue Sukni

“El matrimonio debe tener una magia y esa magia se da si es que no se vive con la persona antes. Cuál es la gracia de irse a un hotel en la noche de bodas si el día anterior estuviste durmiendo con esa persona con la que convives. No veo la magia”, explicó la abogada, quien descartó que sea “retrógrada”, como la describieron en redes sociales.

“Yo me siento muy moderna. Salgo para allá, para acá, me divierto y respeto, pero eso es lo que yo pienso. Eso es lo que me gustaría que mis hijas hicieran”, resume Helhue, ya distante de la polémica con sus seguidores de redes sociales.

“Filo, a mí me da lo mismo. Ella (su hija) ya me conoce. Lloré mucho cuando se fue, entonces sabe cómo pienso”, finalizó.